Praga expulsa a dos diplomáticos rusos por inventarse amenazas contra ediles

Praga, 5 jun (EFE).- La República Checa anunció el viernes que expulsa a dos diplomáticos rusos tras concluir que un empleado de la embajada de ese país difundió rumores falsos sobre un plan para envenenar a tres políticos locales checos.

El pasado abril, la contrainteligencia checa recibió una información confidencial de fuentes rusas de que se preparaba un atentado con ricino contra políticos checos críticos con Moscú, una información que se filtró luego a la prensa.

Como resultado, tres políticos de Praga, el alcalde progresista Zdenek Hrib y otros dos ediles, Ondrej Kolar y Pavel Novotny, recibieron protección policial.

'Un empleado de la embajada envió información deliberadamente inventada sobre un ataque planificado contra políticos checos', dijo a los periodistas el primer ministro, Andrej Babis.

El jefe de Gobierno agregó que esa información respondía a una 'lucha interna entre empleados de la embajada rusa en Praga'.

'Hemos tomado medidas apropiadas y adecuadas y declaramos a dos miembros del personal de la embajada como personas no gratas', agregó, sin revelar sus funciones o identidades.

El ministro de Exteriores, Tomas Petricek, añadió que se trató de encontrar una solución 'de manera discreta', pero no fue posible y no quedó otra opción que declarar 'persona no grata' a los funcionarios rusos, lo que implica la expulsión del país.

El contraespionaje civil checo (BIS) ha venido advirtiendo de la creciente actividad de espías rusos en Praga, que tratan de 'manipular todos los niveles de decisión del Estado'.

Según el BIS, esa actividad explica la excesiva representación diplomática rusa en el país centroeuropeo, que asciende a 138 personas, de los cuales 51 son diplomáticos y 87 personal de apoyo.

Este incidente diplomático ha supuesto un nuevo encontronazo entre Praga y Moscú, que ha calificado las acusaciones checas como una campaña de 'desinformación'.

'Queremos mantener buenas relaciones diplomáticas con todos los países, pero somos un Estado soberano', dijo este viernes Babis sobre las relaciones con Moscú.

Este caso, reconoció Babis, ha creado 'más complicaciones en las relaciones checo-rusas y ha dañado la buena reputación de la Federación de Rusia en la República Checa'.

Los tres políticos a los que se les ha dado protección policial habían tomado en las semanas precedentes decisiones contrarias a los intereses rusos, y por eso se consideró que la amenaza podía ser real.

Kolar ordenó la retirada en abril de una estatua de la era comunista dedicada al general soviético Iván Kónev, que liberó Praga de los nazis en 1945, pero que también es visto como un símbolo de la opresión soviética contra la República Checa.

El alcalde Hrib dio el nombre de Borís Nemtsov -líder de la oposición rusa asesinado en Moscú en 2015- a la plaza de Praga donde se encuentra la embajada de Rusia.

Y, finalmente, Novotny instaló un monumento dedicado Ejército de Liberación de Rusia, compuesto por soldados soviéticos que desertaron y lucharon junto a los nazis antes de rebelarse contra ellos en los últimos días de la II Guerra Mundial y ayudar a liberar Praga. EFE