Precio de vivienda en España se modera al 1,1 % y apunta un cambio de ciclo

Madrid, 1 oct (EFE).- El precio medio de la vivienda en España moderó su crecimiento en el primer semestre del año hasta el 1,1 %, un porcentaje positivo a pesar de la pandemia de covid, según los datos de ST Sociedad de Tasación, que percibe un futuro cambio de ciclo y un evidente ajuste de precios.

Aunque la firma de tasación no maneja datos concretos para los próximos meses, sí coincide en que la caída de precios se dejará ver en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, según ha señalado el consejero delegado de ST, Juan Fernández-Aceytuno.

Asimismo, ST subraya el efecto de arrastre que va a tener en los precios de las viviendas las caídas que se están produciendo también en el mercado del alquiler, fundamentalmente vacacional, y señala que aquellos pisos que no tengan elementos singulares -muy demandados tras el confinamiento- va a costar venderlos.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE ENFRÍA

El precio medio de la vivienda (nueva y usada) en España se situó en 1.681 euros/m2 a finales de junio, el 2,7 % más en tasa interanual, un porcentaje que se modera al 1,1 % en el conjunto del semestre, con subidas del 1,5 % en la Comunidad de Madrid y del 1 % en Cataluña.

Por provincias, el importe medio más elevado se registró en Barcelona (2.743 euros/m2), seguida de Madrid (2.630).

LA PANDEMIA CAMBIA LOS GUSTOS DE LOS ESPAÑOLES

Según ST, la pandemia ha cambiado los gustos de los compradores, que ahora se muestran más interesados en viviendas unifamiliares, áticos, pisos exteriores, con terrazas o con mejores dotaciones comunes aunque se encuentren en las afueras.

Lo mismo sucede con el alquiler, donde el precio y la ubicación ya no son los únicos factores. Precisamente, en el mercado del alquiler, ST no percibe a raíz de la covid nuevas operaciones 'bild to rent' (construir para poner el alquiler) y pese a que era una tendencia clara antes de la pandemia muchos de estos proyectos van a tener que replantearse por este cambio en la demanda.

También se está observando un repunte en las zonas turísticas del norte de España, donde crece la demanda de parcelas y de casas de campo. EFE

