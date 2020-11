Premio Rey de España de Radio rescata el valor de lo humano y de la migración

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 8 nov (EFE).- La periodista colombiana Linda Carolay Morales, que el próximo martes recibirá en Madrid el Premio Rey de España en la categoría de Radio, afirma que el trabajo con el que obtuvo el galardón rescata el valor de lo humano y de la inmigración.

Morales, reportera y productora de RCN Radio, fue premiada por 'Milagro del destino', la historia de Alexander Beja, un venezolano que se gana la vida cantando en las calles de Bogotá y que por cosas del destino conoce a los integrantes del grupo mexicano Camila quienes lo ayudan para viajar a ese país y hacer realidad su sueño de grabar una canción.

'Es una historia de esas que no ocurren, por eso se tituló 'Milagro del destino', porque iba caminando por la calle, de repente empiezo a escuchar una voz, me llama la atención la manera como cantaba (...) como si estuviera en un gran escenario, entonces (...) me quedo mirándolo (y), empiezo a grabar con mi celular', dice en una entrevista con Efe sobre esa crónica, emitida en julio de 2019.

Ese descubrimiento fortuito fue el punto de partida del trabajo periodístico de Morales pero también para un vuelco en la vida de Beja porque en el Parque de la 93, una concurrida zona de restaurantes donde ocurrió todo, estaban en ese momento Mario Domm y Pablo Hurtado, del grupo de pop Camila, que igualmente impresionados por su talento decidieron darle la mano.

'Ayudó mucho que la historia se viralizó y que Mario Domm, el cantante de Camila, y Pablo Hurtado, de la agrupación también, hicieron presión (para ayudarlo), eso me preció muy bonito porque estrellas de la música hispanoamericana estuvieron muy comprometidas en el sueño de Álex', afirma.

SENSIBILIDAD PERIODÍSTICA

Morales, que en RCN Radio habitualmente cubre información de medioambiente, se dejó llevar por su olfato periodístico y su sensibilidad para hacer esta historia y así lo reconoció el jurado que de los Premios Rey de España que valoró 'la buena factura del trabajo' y 'la frescura y sensibilidad en la realización'.

'Yolanda Ruiz, mi jefe, me dijo: 'eso es para premio, preséntate al Premio Rey de España'. Nunca me había presentado, yo dije, 'bueno, pues vamos a ver qué pasa', y de verdad cuando me enteré (de que había sido la ganadora) hiperventilé, de verdad que no me lo imaginé, no me pasó nunca por la cabeza'.

Morales se siente recompensada como periodista y como ser humano por el 'final feliz' de la historia de Beja.

'Parece como un cuento', dice, y recuerda que después de ser testigo del encuentro casual del cantante venezolano y los artistas mexicanos se propuso 'hacer todo lo posible para que él alcanzara sus sueños, lo que tuviera que hacer, no era una cosa ni siquiera profesional de periodista, sino de Carolay Morales, (de un) ser humano haciendo algo por otro ser humano'.

Esa parte incluyó la ayuda para que Beja pudiera viajar a México y grabar su canción porque estaba indocumentado, para lo cual recurrieron a la cancillería colombiana que le emitió un pasaporte.

REFLEJO DE LATINOAMÉRICA

'En esa historia estuvimos mexicanos, venezolanos y colombianos', afirma, y señala que 'parece que toda Latinoamérica se vio de alguna manera reflejada en la historia' porque tras la emisión del programa recibió mensajes 'de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador'.

En su opinión, el caso de Beja muestra 'que somos seres humanos ante todo; no somos colombianos, ni venezolanos, ni mexicanos, somos seres humanos' y por eso los estereotipos o prejuicios con los inmigrantes que llegan a otro país en busca de un mejor futuro deben ser rechazados.

Sin embargo, las puertas que comenzaban a abrirse para Beja en el campo musical se le han vuelto a cerrar momentáneamente por la pandemia de la covid-19 que le obligó a paralizar sus proyectos.

'Él tenía unos planes, la idea era que de repente él pudiera seguir cantando en otros escenarios, pero con la pandemia todo se aplazó' y ahora, como muchos venezolanos con vocación artística 'está cantando en los edificios, en los conjuntos residenciales' para ganar algo de quienes lo escuchan.

Morales describe a Beja como 'un joven persistente y confiado en su talento y en lo que puede dar al mundo' y seguro de 'que una pandemia no lo va a detener, entonces sigue animando los corazones con su maravillosa voz'. EFE