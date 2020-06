Presentador de los Kings renuncia tras afirmar que 'todas las vidas importan'

Redacción Deportes EE.UU., 2 jun (EFE).- Grant Napear, el veterano presentador de los Kings de Sacramento, renunció a su posición con este equipo de baloncesto después de haber tuiteado el domingo que 'todas las vidas importan', en respuesta a una pregunta sobre Black Lives Matter (BLM, Las Vidas Negras Sí Importan), movimiento político originado en la comunidad afroestadounidense.

En un comunicado de despedida agradeció este martes 'a los aficionados por su amor y apoyo', además de afirmar que 'siempre seguiré siendo parte de la nación Kings en mi corazón'.

Napear, quien ha presentado partidos de los Kings desde 1988, tuvo un desencuentro con la exestrella del equipo DeMarcus Cousins cuando este le preguntó su opinión sobre Black Lives Matter.

'¡Hola! ¿Cómo estás? Pensé que te habías olvidado de mí', le dijo el ya expresentador al afroamericano Cousins, y agregó que 'no he sabido nada de ti desde hace años. Todas las vidas son importantes... Cada una!!!'.

Más tarde Napear se disculpó, al declarar el lunes al diario The Sacramento Bee el lunes que 'no estoy tan educado en BLM como pensé que estaba'.

El tuit del domingo se produjo cuando las protestas se extendían por todo Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió el lunes de la semana pasada en Mineápolis después de que el policía blanco Derek Chauvin presionase su cuello con una rodilla durante más de ocho minutos.

'No tenía idea de que cuando dije 'All Lives Matter' era contrario a lo que BLM estaba tratando de transmitir', lamentó Napear.

También emitió una disculpa en Twitter en respuesta a otro usuario de la red social: 'Sí me pareció tonto, me disculpo. Esa no fue mi intención. Así fue como me crié. Ha quedado grabado en mí desde que tengo memoria'.

'He estado escuchando más que hablando en los últimos días. ¡Creo que los últimos días cambiarán este país para mejor!', dijo.

Grant Napear también fue despedido este martes de Sports 1140 KHTK, donde presentaba un programa de radio.

'El momento del tuit de Grant fue particularmente insensible', expresó en un comunicado Bonneville International, la compañía de medios propietaria de esa emisora radial.

'Después de revisar el asunto cuidadosamente, tomamos la difícil decisión de separarnos de Grant', agregó. EFE