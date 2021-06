Presentan recurso a favor de precandidato presidencial opositor en Nicaragua

Managua, 7 jun (EFE).- Un recurso de exhibición personal a favor del precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Arturo Cruz, quien se encuentra detenido desde el sábado pasado, fue presentado este lunes ante los juzgados de Managua, informó su defensa.

El abogado Elton Ortega explicó a periodistas que presentó esa acción legal debido a que ya se ha vencido el plazo de 48 horas que establece la Ley para que el Ministerio Público presentara ante los juzgados una acusación formal contra Cruz, exembajador nicaragüense en Estados Unidos.

'No ha sido traído a los juzgados (de Managua), no hay acusación presentada en su contra, y no sabemos por qué delito' está detenido el aspirante presidencial desde el sábado pasado, indicó el letrado, que calificó el caso como 'irregular' .

'La irregularidad es que ya se vencieron las 48 horas (después de su detención) y no ha sido presentado' ante los juzgados de Managua, puntualizó.

DETENIDO TRAS ANUNCIAR SANCIONES

Cruz, de 67 años y que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Washington, según informó el Ministerio Público.

En esa gira, Cruz declaró su convicción de que Nicaragua será suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será apartada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y que el Congreso estadounidense aprobará la Ley Renacer para sancionar al círculo de Ortega.

El Ministerio Público y la Policía Nacional explicaron que Cruz es investigado por supuestamente violar la 'Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz', que lo inhabilitaría a aspirar a cargos públicos.

Cruz, hijo del exmiembro de la Junta de Reconstrucción Nacional y luchador antisomocista Arturo Cruz Porras, que también fue embajador de Nicaragua en Washington durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), oficializó sus aspiraciones presidenciales el pasado 26 de abril.

SEGUNDO ASPIRANTE OPOSITOR DETENIDO

El también académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y analista político tilda de 'pareja imperial' a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de quienes ahora está distanciado, y califica al Ejecutivo como 'un Gobierno de ocupación que invade nuestra patria y nos trata como sus enemigos, no como sus connacionales'.

'Hoy no tenemos República, sino más bien una envejecida monarquía del siglo XVI, que insiste en aferrarse al pasado, a la penumbra', dijo durante el lanzamiento de su precandidatura, en la que vaticinó que los sandinistas 'harán todo lo posible por inclinar la balanza electoral a su favor'.

El académico se convirtió en el segundo aspirante opositor a la Presidencia en ser arrestado en los últimos siete días.

La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, quien permanece recluida en su residencia desde hace seis días después de que una jueza ordenara su detención y el allanamiento de la vivienda por un caso de presunto lavado de dinero.

Ortega, quien retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a Murillo, aspira por octava vez a la Presidencia en los comicios del 7 de noviembre.

Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, los 14 últimos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. EFE