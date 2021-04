Presidente argentino, contagiado de coronavirus después de vacunarse

Carmen Jiménez

Buenos Aires, 3 abr (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, se contagió de coronavirus casi dos meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V, y su cuadro clínico es leve en momentos en que el país sufre la segunda ola.

El test de PCR confirmó este el resultado positivo en covid-19 después de que el test de antígenos también diera positivo, según informó en un comunicado la unidad médica presidencial.

'Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida', añade la nota firmada por el médico Federico Saavedra.

El presidente, que se encuentra aislado cumpliendo el protocolo vigente, está 'estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad', agrega el comunicado.

El propio Fernández, que cumplió ayer 62 años, anunció pasada la medianoche en su cuenta de Twitter que se había realizado un test de antígenos cuyo resultado fue positivo después de presentar dolor de cabeza y una temperatura de 37,3 grados.

Horas antes de conocer los resultados de la PCR, Fernández aseguró que se siente bien, no tiene síntomas preocupantes, y dijo no tener idea de cómo pudo contagiarse.

'Me siento bien, recién se fue el médico, me revisó integralmente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante', detalló en declaraciones a la radio AM 750.

CONTAGIO DE COVID-19 DESPUÉS DE VACUNARSE

El presidente Alberto Fernández recibió el pasado 21 de enero la primera dosis de la vacuna Sputnik-V y el 11 de febrero fue inoculado con la segunda, según informaron a Efe desde la Presidencia.

Fernández quería vacunarse al inicio de la campaña de vacunación en diciembre pasado para generar confianza en la sociedad en la Sputnik V, pero debió esperar la autorización para los mayores de 60 años.

'Si no fuera por la vacuna evidentemente la estaría pasando muy mal que es como ataca al virus a una persona de mi edad', dijo Fernández a la radio.

'Lo que me dicen mis médicos es que la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes como para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia', añadió.

El Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya del Ministerio de Sanidad de Rusia, creador de la vacuna anticovid Sputnik V, lamentó hoy que diese positivo a esta enfermedad y le deseó una pronta recuperación.

'Nos entristece escuchar esto. Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves', escribió el Centro en su cuenta de Twitter

'La vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves', añadió.

En Argentina, con una población de unos 45 millones de habitantes, se han recibido 6,7 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 de diversos proveedores, de las que 3.9 son de Sputnik V, y se han aplicado 4,1 millones de dosis.

El ministerio argentino de Salud informó hoy de que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de covid-19, transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis.

FERNÁNDEZ AGRADECE APOYOS

A través de su cuenta de Twitter, Fernández agradeció los mensajes de apoyo que recibió de los presidentes de México, Chile, Cuba, Perú, así como del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del exmandatario boliviano Evo Morales.

En su respuesta al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Fernández señaló que esperar superar pronto este momento y que estar vacunado le da una 'ventaja clara para que el virus no logre hacer un daño mayor'.

Argentina cerró esta semana por completo sus fronteras terrestres y restringió vuelos internacionales para frenar la llegada de las variantes de la covid-19 y enfrentar la nueva escalada de contagios, cuando registra 2.383.537 casos de coronavirus mientras que los decesos ascienden a 56.106. EFE