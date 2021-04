Presidente argentino está preocupado por posibles contagios en Copa América

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este jueves que le preocupa que los partidos de la Copa Libertadores y de la Copa América puedan aumentar los casos de coronavirus y consideró que las federaciones deportivas deberían extremar cuidado.

'Todo eso me preocupa. Además también veo lo que pasa con los equipos argentinos. Ayer o anteayer escuchaba lo que pasa con los planteles del fútbol argentino y no han salido de la Argentina. Los contagios es repiten. Eso no es tampoco otra cosa que ser parte de una sociedad en la que los contagios aumentan', dijo Fernández en diálogo con Radio 10.

La Copa América, que iba a disputarse en 2020 en Argentina y Colombia, se pospuso a este año y se desarrollará en ambos países del 13 de junio al 10 de julio.

'No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema', añadió.

El Gobierno argentino endureció el miércoles el toque de queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y sus localidades colindantes, y allí estará prohibida la circulación entre las 20.00 horas y las 06.00 del día siguiente debido al aumento de casos de la covid-19.

Además, entre otras medidas, se prohibieron las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados por la llegada de la segunda ola del coronavirus al país austral.

Con 368 nuevas muertes, Argentina contabilizó el miércoles el mayor número de decesos desde que comenzó la pandemia.

'Las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención. Lo que está pasando en los planteles argentinos es una muestra de lo que puede pasar si además salimos de Argentina a jugar en países donde el problema es más agudo aún', dijo Fernández, al ser consultado por los partidos de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, que comenzará la semana que viene.

'Habrá que extremar todos los cuidados. Sin salir de la Argentina los equipos están teniendo contagios, saliendo puede ser peor', manifestó.

'A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pudo distraerme un poco en estos días de encierro que tuve que pasar fue ver a Argentinos Juniors, que no me dio muchas satisfacciones porque fueron dos empates cero a cero y no lo disfruté. Para los argentinos el fútbol es un esparcimiento muy importante y una pasión', dijo Fernández, que se contagio de covid-19. EFE