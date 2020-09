Presidente de Costa Rica: 'El sistema de salud está bajo mucha presión'

San José, 11 sep (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, advirtió este viernes que el sistema hospitalario del país se encuentra bajo 'mucha presión' debido al aumento de casos de COVID-19 y reiteró el llamado a la población para que cumpla con las medidas preventivas y los protocolos sanitarios en actividades económicas.

'Tenemos señales de que estamos llegando a un punto en el que hay mucha presión sobre los hospitales, lo cual no solamente afecta a las personas que llegan contagiadas si no que eventualmente, de saturarse las camas de cuidados intensivos, cualquier otra persona que llegara por otra necesidad podría no tener espacio', declaró Alvarado en conferencia de prensa.

El mandatario insistió en que la batalla contra el coronavirus 'se gana en la comunidad y cada quien haciendo lo correcto' como el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, especialmente en el mes de septiembre que rige una apertura ampliada de las actividades económicas.

Este viernes Costa Rica contabilizó 1.420 casos nuevos de la COVID-19, la mayor cifra diaria durante los 6 meses de pandemia en el país, con lo que el total asciende a 53.969, lo que equivale a poco más del 1 % de la población del país que es de 5 millones.

Las personas recuperadas hasta ahora son 20.710 y los fallecidos 583, de los cuales 16 se registraron en las últimas 24 horas.

En la actualidad hay 534 pacientes hospitalizados, de los cuales 221 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

Costa Rica tiene habilitadas 304 camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 que están ocupadas en un 72%.

CONTENEDORES PARA CADÁVERES

Las autoridades sanitarias del país han advertido de la inminente saturación del sistema para finales de septiembre si la población no intensifica las medidas preventivas.

El gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, informó este viernes que a partir del sábado se instalarán cuatro contenedores refrigerados en hospitales que se utilizarán para almacenar cadáveres, pues las morgues se están saturando.

'Tuvimos que tomar esta decisión muy dolorosa, nunca imagine tomar la decisión de dónde iba a distrubuir estos contenedores', declaró Ruiz.

Las autoridades instalarán un contenedor en el hospital Calderón Guardia, en San José, otro en el hospital de San Carlos (norte), otro en el hospital de la ciudad de Alajuela (centro) y otro en el de la ciudad de Heredia (centro).

Ruiz afirmó que esto se enmarca dentro del protocolo de manejo digno de los pacientes fallecidos que incluye la limpieza del cuerpo y un periodo de 15 minutos para que un familiar se pueda despedir de su ser querido. El cuerpo es entregado en bolsas selladas.

Los datos de las autoridades indican que en Costa Rica muere cerca del 45 % de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos por COVID-19. EFE