Presidente de El Salvador recalca su llamado a procesar a exlíder de Congreso

San Salvador, 19 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recalcó este martes su llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que procese judicialmente al exlíder del Congreso Norman Quinajo (2018-2019) por la supuesta negociación de votos con las pandillas en las elecciones presidenciales de 2014.

'Habría que hacer un llamado al fiscal general de la República (Raúl Melara) a que judicialice el caso', señaló Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Un testigo bajo criterio de oportunidad, identificado como 'Noé', señaló en un juicio masivo contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) que Quijano supuestamente negoció un millón de dólares a cambio de votos en los referidos comicios, en los que finalmente perdió ante el expresidente Salvador Sánchez Cerén.

En la declaración aseguró que grabó la supuesta reunión y que el vídeo estaba en manos del Ministerio Público.

Bukele recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo en el que se considera a las pandillas como 'organizaciones terroristas'.

Sostuvo que la jurisprudencia establece que las personas que las financien y ayuden tendrán 'las mismas responsabilidades' ante la Justicia que dichas organizaciones.

El fiscal general confirmó recientemente la existencia del archivo audiovisual e indicó que los participantes de la reunión son pandilleros.

En respuesta a esta declaración de Melara, Quijano exigió este lunes que se revele el referido vídeo.

'Pido y exijo conocer el vídeo porque yo no puedo defenderme de algo que no existe', dijo Quijano a periodistas a quienes reiteró que 'no he tenido reuniones para negociar absolutamente nada'.

El pasado 8 de noviembre, Quijano declaró por varias horas en una sede del Ministerio Público en San Salvador como 'testigo', según aclaró el diputado.

El 23 de octubre pasado, el fiscal Melara sostuvo que el Ministerio Público investigará a 'todos' los funcionarios vinculados con negociaciones con las pandillas señalados por 'Noé'.

Otro de los políticos salvadoreños salpicados por las supuestas negociaciones de dinero a las pandillas es el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también de Arena y a quien 'Noé' atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.

Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, dijo recientemente que no entregó dinero a las estructuras criminales y aseguró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.

'Noé' también aseguró que el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó más de 200.000 dólares para que los miembros de las pandillas les dieran sus votos en 2014, cuando ganó su segunda presidencia consecutiva.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos. EFE