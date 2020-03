Presidente de Guatemala declara estado de calamidad por coronavirus

Guatemala, 5 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró este jueves por la noche en un consejo de ministros estado de calamidad pública a nivel nacional por la alerta del coronavirus COVID-19, aunque descartó que en el país exista algún caso por el momento.

El mandatario guatemalteco aseguró en una conferencia de prensa que la medida fue extremada para 'ampliar las acciones contra el coronavirus', aunque unas horas antes, por la tarde de este jueves, el Congreso aprobó un punto resolutivo en el que solicitaba a Giammattei declarar el estado de calamidad.

'Siendo las 7 de la noche con 30 minutos (de la hora local, 01.30 GMT del viernes) no hay ni un solo caso el día de hoy. Ojalá que podamos seguir invictos durante muchas semanas, para que podamos tener una tranquila semana santa', apostilló Giammattei.

'En la región centroamericana no ha habido ni un solo caso, pero eso no significa que no vaya a haber', indicó y detalló que el decreto entrará en vigor a partir de este viernes de forma inmediata, aunque dijo que el Congreso se reunirá hasta el próximo 'lunes o martes de la semana entrante', para aprobarlo.

Giammattei comentó que realizó 'una primera prueba preliminar que salió negativa' por coronavirus a una persona sospechosa de portar la llamada Neumonía de Wuhan, en China, y agregó que 'se le está haciendo la segunda prueba, por lo que es muy probable que salga también negativa'.

El mandatario indicó que giró instrucciones a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) para 'revisar a quien publique noticias falsas para que se inicie un proceso penal en su contra'.

Enfatizó que su administración está 'previniendo y no reaccionando', con el fin de que 'si viene la enfermedad a Guatemala actuemos lo más rápido posible y salir lo más rápido de la emergencia'.

El jefe del Ejecutivo, médico y cirujano de profesión de 63 años de edad, soslayó que, a diferencia de otros estados de calamidad 'en los que ha habido percepción en la gente que hay compras innecesarias, nosotros queremos hacer las cosas totalmente distintas'.

Aclaró que, en caso de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 'considere que necesita equipamiento para el personal o medicinas para personas contaminadas, se anunciará la compra que se hará para que los medios de comunicación sepan qué se va a comprar y comparar los precios del mercado'.

El presidente aprovechó para instar al Congreso a que 'de carácter urgente, de urgencia nacional, aprobar el préstamo del Banco Mundial denominado CAT TD 0, hasta por un monto de 200 millones de dólares que solo es utilizado en casos de calamidad pública'.

Giammattei exigió a la población a no acaparar mascarillas pues 'no tiene por qué haber pánico' y 'la mascarilla la tiene que usar solo aquél que tenga síntomas'.

Guatemala extremó medidas desde este domingo, cuando proliferaron casos de coronavirus en México y Ecuador, y el Ministerio de Salud elevó la alerta institucional de verde a amarilla.

La cartera sanitaria reforzó los protocolos de revisión de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de La Aurora, con una cámara termostática y termómetros digitales y solicitudes de información para seguir la pista de posibles infectados. EFE