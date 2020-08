Presidente de Guatemala no ve rompimiento constitucional en pugna de cortes

Guatemala, 17 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este lunes que no ve un rompimiento constitucional en el intento de desafuero a cuatro de los cinco magistrados del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, que libra una pugna con el Supremo por la elección de cortes.

En una conferencia de prensa virtual, una de las pocas que ha ofrecido el mandatario durante la pandemia de coronavirus desde marzo, Giammattei preguntó '¿cuál rompimiento constitucional?' y esgrimió que él no está 'viendo el rompimiento de la Constitución'.

El gobernante mencionó que lo que ha visto es que 'hay una denuncia contra diputados, otra contra magistrados, contra magistrados de la Corte (Suprema de Justicia), contra magistrados de la Corte de Apelaciones, contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal). ¿Cómo quiere que yo me meta a juzgar quien tiene la razón?. Yo no lo puedo hacer. Yo no soy juez'.

Agregó que a él no lo eligieron como mandatario (en agosto de 2019) 'para decidir desde la Presidencia quién es culpable o quién es inocente. Eso lo decide un juez y nuestro sistema de justicia merece ser respetado'.

Giammattei soslayó que si bien él no se rehúsa a 'tocar el tema constitucional', no es 'juez', por lo que 'no puedo emitir una opinión de juez. No es mi trabajo. Mi trabajo no es venir y decir quién es culpable o inocente, ese no es papel del presidente. No está encuadrado en ningún lugar del mandato constitucional en erigirse en juez'.

Concluyó que lo que está sucediendo son 'antejuicios (procesos de desafuero), problemas judiciales. No puedo emitir opinión; estaría utilizando mal la figura de la Presidencia para emitir una postura que no me corresponde'.

El pasado sábado, al menos 200 personas manifestaron en la Plaza de la Constitución (el parque central) de Ciudad de Guatemala en defensa de la Corte de Constitucionalidad y en contra de la administración gubernamental del sistema de salud y de los programas sociales durante la pandemia.

ELECCIONES TRASCENDENTALES

La pugna judicial se enmarca en la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, que fue suspendida en octubre pasado por la Corte de Constitucionalidad debido a irregularidades en el proceso. Según expertos, la elección de jueces y magistrados es clave en la lucha anticorrupción por los próximos cinco años.

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó el domingo la 'importancia de que se defienda el Estado de Derecho' en Guatemala.

Las palabras de Kozak se registraron tras un encuentro con el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, en República Dominicana.

El pasado 7 de agosto, la Fiscalía guatemalteca presentó 118 antejuicios (el proceso de desafuero para retirar la inmunidad) en contra de los siete diputados de la comisión permanente del Congreso, 92 congresistas que aprobaron un procedimiento anómalo de elección de magistrados, además de a los 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia y a seis magistrados constitucionales.

La denuncia en contra de los seis magistrados del Constitucional se debió a una resolución 'sobre un asunto en el que ellos eran inminentemente parte del mismo', según comunicó la Fiscalía en esa ocasión, mientras que a los jueces del Supremo se les acusó por integrar un pleno de forma 'ilegal', sin la participación de todos los integrantes.

Esa sesión presuntamente ilegal de la Corte Suprema de Justicia en contra del Constitucional fue criticada en su momento por diversas organizaciones de sociedad civil como un 'golpe' para el estado de Derecho. EFE