Presidente de México anuncia inversiones millonarias de grandes corporaciones

México, 19 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que grandes empresas como Chevron, MetLife o Walmart tiene previstas grandes inversiones en México, luego de celebrar el martes una cena en Palacio Nacional con altos directivos.

Este martes tuvo lugar en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia del presidente, una cena con grandes empresarios a puerta cerrada.

Según informó la Presidencia en Twitter, entre los comensales estuvieron Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

Cuestionado sobre esta reunión, López Obrador aseguró este miércoles que en la cena se informó sobre la situación 'económica y financiera' de México y, en general, los directivos se mostraron 'muy optimistas con el futuro económico del país'.

Tienen 'compromiso de mantener y ampliar inversiones en México en el marco del tratado de libre comercio, fue buena reunión', apuntó el mandatario.

Y continuó: 'Son corporaciones muy grandes y todas tienen inversión en el país, y van a ampliar las inversiones. (..) Hablaron todos de los montos (de inversión), pero yo no recuerdo. No hice la suma pero sí, son miles de millones de dólares', aseveró.

Indicó además que la cena se llevó a cabo en un 'ambiente de cordialidad' y, en el encuentro, él defendió que ahora el país tiene Estado de Derecho y se combate la corrupción.

Indicó que varias empresas mostraron este martes su satisfacción con el gobierno que encabeza. Entre estas, dijo, la petrolera estadounidense Chevron.

El 2019 estuvo marcado por la falta de acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para aprobar su nuevo tratado comercial, bautizado como T-MEC.

No obstante, a finales de año se logró un acuerdo y el T-MEC ya fue ratificado por México y Estados Unidos.

Se espera que Canadá lo haga en los próximos meses y el convenio comercial entre en vigor a mediados de este año, lo que podría beneficiar la llegada de inversión extranjera a México. EFE