Presidente de México reaparece y sale al paso de los rumores sobre su salud

México, 30 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video este viernes, en el quinto día de su contagio de la covid-19, y con ello atajó rumores sobre su estado de salud.

'Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes', dijo el mandatario en un video que publicó en redes.

'Todavía tengo covid, pero los médicos me dicen que ya está pasando la etapa crítica', añadió.

Tras su contagio y posterior confinamiento, en redes sociales circularon rumores en los que se mencionaba que el presidente había tenido un problema neurológico y por eso no se mostraba en público.

En su discurso, el mandatario agradeció la muestras de solidaridad y de cariño de los mandatarios de otros países, además de los que le enviaron representantes del sector empresarial de México, obreros, académicos, amigos 'y hasta adversarios políticos'.

'Les agradezco mucho por la manera en que se expresan por mi enfermedad', indicó.

El presidente dijo que, pese a su enfermedad, ha estado trabajando y 'pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia'.

'Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla', incidió.

Insistió en que a su gobierno no lo han 'rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos', y además dijo que ha estado resolviendo el tema de las vacuna.

'Es lo mas importante, lo que va a darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños', apuntó.

López Obrador está aislado desde que el pasado domingo anunciara su contagio por covid-19 y su última imagen pública era del lunes 25 de enero, cuando subió a sus perfiles de redes sociales una foto en su despacho después de sostener una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para negociar la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

El presidente mexicano está confinado en su residencia del Palacio Nacional, donde mantiene cuarentena.

Sobre su entrevista con el presidente ruso dijo que le ofreció enviar vacunas Sputnik V las cuales 'van llegar para finales de la semana próxima' y dijo que consiguió AstraZeneca envíe alrededor de 870.000 dosis desde India para el 10 de febrero hasta llegar a 1,5 millones

Mientras que del mecanismo Covax que creó la ONU, explicó que les 'han garantizado que para febrero vamos a contar con un 1,8 millones de dosis', además de que ya tiene adelantadas negociaciones con la vacuna CanSino de China.

En total, dijo, México para febrero 'va a disponer de 6 millones de dosis de vacunas y para marzo, sin ningún problema, vamos a contar con el doble, es decir 12 millones de dosis', cifra con la que no descarta que para finales de marzo 'tengamos vacunados a todos los adultos mayores con una primera dosis'. EFE