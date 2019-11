Presidente de Panamá será 'cuidadoso' al designar reemplazo de fiscal general

Panamá, 14 nov (EFE).- El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo este jueves que será 'cuidadoso' al designar el reemplazo de la fiscal general Kenia Porcell, que renunció tras la filtración de mensajes del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) que la involucran a ella y a otros funcionarios y dejará en enero el cargo.

Cortizo señaló que en el caso del nuevo fiscal general, al igual que en la designación de tres nuevos magistrados del Supremo panameño será 'sumamente cuidadoso', porque se trata de decisiones 'muy serias para el futuro' de Panamá, un país con un sistema judicial sumido en una crisis según todos los observadores.

Quien lidera a partir de enero de 2020 el Ministerio Público 'tiene que ser una persona obviamente con carácter, conocimiento y un gran compromiso con este país. Las tres C, pero que tenga carácter. Carácter significa hacer las cosas bien', dijo Cortizo durante una rueda de prensa.

El mandatario sostuvo que la renuncia de Porcell, nombrada por Varela y ratificada por el Parlamento unicameral panameño para el periodo 2014-2024, 'fue una decisión propia de ella', que respeta.

Cortizo quiere tomarse 'el suficiente tiempo' para anunciar al reemplazo de la fiscal, lo que hará en algún momento de las sesiones extraordinarias a las que convocará al Parlamento, del 25 de noviembre al 19 de diciembre próximos, para ratificar a los nuevos magistrados.

Las sesiones extraordinarias originalmente estaban contempladas a realizarse a partir del 18 de noviembre.

El gobernante afirmó que espera 'ganar una semana o 10 días más para seguir con el análisis de quién puede ser la persona que va a ocupar la Procuraduría' General de la Nación, pero 'obviamente va a ser en el período de sesiones extraordinarias' que presentará su nombre.

'O sea, que quiero ganar un par de días adicionales porque estamos hablando de una decisión muy importante para el país. Lo que quiero es tener suficiente tiempo y estar tranquilo con mi conciencia de las decisiones que voy a estar tomando', remarcó Cortizo.

El martes pasado Porcell anunció la decisión de presentar su renuncia al cargo a partir del primero de enero de 2020, y dijo que lo hacía porque quiere 'que se haga una investigación como corresponde' del origen de las filtraciones del teléfono del expresidente Varela.

La semana pasada se publicó de manera apócrifa en internet una página web con el nombre 'Varelaleaks' que contiene transcripciones de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp de Varela, mientras era presidente, con otras autoridades del país, entre ellas Porcell, lo que generó criticas sobre supuesta componenda del Ejecutivo y la Fiscalía para influir en casos de corrupción de alto perfil.

La fiscal general reconoció que 'definitivamente' sostuvo 'algunas conversaciones con el expresidente Varela' pero aclaró: 'de allí a que alguien ordene, mande y quiera ejercer autoridad en el Ministerio Público eso sí lo rechazo de manera categórica'.

'Yo no puedo hablar sobre los detalles de qué se dijo, qué no se dice en esas filtraciones, primero porque entiendo, de lo que me han comentado, que hay muchas cosas que son falsas, que están distorsionadas y eso es un delito. Hay que investigar y hay que descubrir qué fue lo que ocurrió', sostuvo Porcell.

'Hasta nosotros llegó, un teléfono celular, un dispositivo que después de verificarlo pudimos comprobar que contiene las conversaciones de WhatsApp que sostuvo entre 2017 y 2018 el ahora expresidente de Panamá Juan Carlos Varela', se explica en el enlace de la página 'Varelaleaks'.

Pero Varela dijo en un comunicado la semana pasada que no ha perdido 'ni extraviado ningún teléfono celular', y consideró que 'esto comprueba lo que Panamá ya conoce sobre la compra, uso ilegal y posterior pérdida del equipo de interceptación telefónica Pegasus, adquirido durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli'. EFE