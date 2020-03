Presidente de Paraguay ordena investigación interna ante caso Ronaldinho

Asunción, 9 mar (EFE).- El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, ordenó una investigación en el departamento de Migraciones y en el de Identificaciones tras el escándalo desatado en su país por el ingreso con pasaportes falsificados del exfutbolista Ronaldinho Gáucho y su hermano, en prisión desde el viernes.

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, quien hizo este lunes ese anuncio, explicó que se trata de detectar posibles irregularidades en esas instituciones, que están al margen del trabajo de la Fiscalía.

Afirmó que él hará de nexo con el Ministerio Público 'para allanar cualquier obstáculo que pueda darse con la mayor celeridad y con el mayor empeño a fin de que sean esclarecidos los hechos'.

La Dirección General de Migraciones y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional están en el punto de mira desde que el pasado miércoles llegaran a Asunción Ronaldo de Assis Moreira y Roberto de Assis Moreira quien, además, es su representante.

Ambos fueron conducidos a la Agrupación Especializada, una sede policial que funciona como cárcel, la noche del viernes y regresaron el sábado, después que una jueza validara la prisión preventiva que había solicitado la Fiscalía.

Los hermanos estaban bajo vigilancia desde su ingreso a través del aeropuerto internacional de Asunción con pasaportes paraguayos (auténticos pero adulterados) y cédulas paraguayas falsas.

Fernández también informó sobre la decisión del Ejecutivo de suspender la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Angelical, que había sido aprobada por decreto presidencial y a la que Ronaldinho iba a apoyar durante su estancia en Asunción.

El exjugador del Barcelona, el Milán y el PSG, entre otros clubes, iba a prestar su imagen a un programa de asistencia sanitaria gratuita a niños y niñas de Paraguay.

La fundación estaba presidida por Dalia López, empresaria paraguaya sobre la que pesa una orden de detención y que recibió a los dos hermanos en el aeropuerto.

López, afín al gobernante Partido Colorado, es una de las claves de la investigación junto al empresario brasileño Wilmondes Sousa, quien se halla en prisión preventiva y habría interesado a los dos hermanos sobre la posibilidad de establecer negocios en Paraguay.

Àlvaro Arias, del equipo de abogados de López, dijo este lunes que Sousa solicitó a la empresaria que gestionara la tramitación de documentación paraguaya para él y para los dos hermanos.

Según Arias, la empresaria encargó ese trámite pero negó estar involucrada en la gestión, efectuada por el Departamento de Identificaciones.

'Esa es su versión de los hechos (de López), que el señor Sousa le había pedido documentos de él, de Ronaldinho y de su hermano y lo que hace ella es ponerle en contacto con dos gestores', dijo Arias.

En una rueda de prensa anterior, los abogados aclararon que López tiene una sola empresa, dedicada a fletes aéreos, y que podría presentarse a la Justicia este martes.

Para este martes esta también prevista la audiencia de revisión de medidas de los hermanos Assis, quienes no comparecerán a la misma y estarán representados por sus abogados.

El fiscal del caso Osmar Legal dijo hoy desconocer si la defensa plantearía un arresto domiciliario como medida cautelar de cara a abandonar la Agrupación Especializada.

'Habría que ver cual es el hecho nuevo que ellos acreditan para que pidan esa medida cautelar.Por de pronto, lo que puedo decir es que al momento de la imposición de medidas no se reunían los requisitos para otra medida; eso puede variar, no me puedo adelantar sin saber lo que ellos puedan presentar', declaró Legal.

El fiscal fue quien la noche del viernes solicitó la prisión preventiva, que el sábado suscribió la jueza Clara Ruiz.

La jueza dijo que contaba con elementos sobre la base de la imputación de los dos hermanos por el hecho punible de uso de documento público de contenido falso.

Ruiz rechazó además la propuesta de arresto domiciliario de la defensa ya que no presentó suficiente documentación sobre las direcciones que dieron como viviendas a ser ocupadas por los dos hermanos.

Este domingo el jugador recibió en la Agrupación Especializada al exdefensa internacional paraguayo Carlos Gamarra y a niños con balones que le pidieron estampar autógrafos.

Gamarra dijo hoy a una radio local que lo vio 'muy bien' y que 'estaba feliz'. EFE