Presidente electo argentino felicita a Lacalle Pou por su triunfo en Uruguay

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, felicitó este jueves al centroderechista Luis Lacalle Pou por su triunfo en las elecciones de Uruguay, y dijo que espera puedan trabajar juntos por la integración regional y para terminar con la desigualdad en América Latina.

'Felicitaciones a @LuisLacallePou, presidente electo de Uruguay, con quien espero que podamos seguir trabajando juntos por nuestros pueblos y por la integración regional', escribió en Twitter el líder peronista, que asumirá la jefatura de Estado argentina el próximo 10 de diciembre.

Según añadió, con Lacalle Pou, cuyo triunfo en los comicios del domingo pasado fue confirmado este viernes por la Corte Electoral, tiene 'el gran desafío de fortalecer la democracia y terminar con la desigualdad' en el continente.

Ya en la tarde de este jueves, el presidente saliente de Argentina, el conservador Mauricio Macri, también felicitó al uruguayo por su victoria a través de las redes sociales.

'Deseo que Argentina y Uruguay sigan avanzando en este camino común por el bienestar de nuestros ciudadanos', especificó el aún mandatario.

Tras el escenario parejo que resultó de las urnas en la noche del domingo, con una mínima diferencia de votos a favor de Lacalle Pou, del Frente Nacional, frente el candidato del oficialista e izquierdista Frente Amplio, Daniel Martínez, las cifras arrojadas este jueves por el segundo escrutinio en la Corte Electoral confirmaron el triunfo del centroderechista.

Se da la situación que Fernández, que venció a Macri en las elecciones argentinas del 27 de octubre, había mostrado una fuerte cercanía con Martínez, quien es amigo suyo desde hace tiempo, e incluso acudió a verlo a Montevideo el pasado 14 de noviembre, en plena campaña uruguaya.

Ese día, el futuro presidente argentino -que se califica de centro izquierda- también mantuvo un encuentro con el aún jefe de Estado del país vecino, Tabaré Vázquez, quien cederá el poder a Lacalle Pou el 1 de marzo de 2020.

A pesar de esta situación, Fernández ya explicó que trabajaría por mantener la estrecha relación con Uruguay fuera cual fuera el vencedor de las urnas.

Ambos países, además de mantener fuertes lazos históricos y culturales, integran el Mercado Común del Sur junto a Brasil y Paraguay.

'Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur en la coyuntura tenga presidentes que piensan distinto no me hace perder de vista la importancia del Mercosur. Ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a Argentina en el lugar equivocado', afirmó en la mañana de este jueves el peronista, en una conferencia en Buenos Aires. EFE