Presidente israelí asigna a Netanyahu la difícil tarea de formar Gobierno

Jerusalén, 6 abr (EFE).- El presidente israelí, Reuvén Rivlin, encargó hoy al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, la formación de un Ejecutivo, tras recibir el mayor número de recomendaciones, pero sin que el dirigente tenga garantizados los apoyos necesarios para lograrlo.

'He llegado a una decisión basada en el número de recomendaciones, que indica que el diputado Benjamín Netanyahu tiene una probabilidad ligeramente mayor de formar Gobierno. En consecuencia, he decidido encomendarle la tarea de hacerlo', dijo Rivlin, en un discurso en el que reconoció, sin embargo, que no cree que 'ningún candidato tenga posibilidades reales de formar un Ejecutivo.

La decisión coincide con la inauguración este martes de la Knéset (Parlamento) después de los comicios de marzo y con la segunda jornada de la fase probatoria del juicio por corrupción contra Netanyahu.

Rivlin señaló además que la decisión de recomendar a Netanyahu 'no fue fácil ética y moralmente' e hizo referencia a los cargos de corrupción que enfrenta el mandatario que, sin embargo, no deben afectar la decisión presidencial sobre el encargo de formación de un Ejecutivo, aclaró.

Ahora el mandatario, que obtuvo la recomendación de 52 parlamentarios contra las 45 del centrista Yair Lapid, contará con un plazo de 28 días para intentar formar un Ejecutivo y sacar a Israel del bloqueo político en el que se encuentra desde hace dos años.

De no lograrlo, Netanyahu podría solicitar una extensión de 14 días adicionales antes de que expire el plazo y Rivlin asigne el mandato a otro miembro del Parlamento o permita que cualquier miembro de la Cámara intente formar un Ejecutivo.

Las elecciones generales del pasado 23 de marzo, las cuartas en menos de dos años, no arrojaron mayorías claras para el bloque liderado por Netanyahu ni para el de la oposición, ambos por debajo de los 61 parlamentarios de los 120 necesarios para formar Gobierno.

Las opciones del jefe de Gobierno son limitadas y consisten básicamente en poder convencer a alguno de los partidos de la oposición de sumarse a su coalición, algo que hasta el momento no ha conseguido.

Una de las principales dificultades radica en la negativa de los partidos opositores de gobernar junto al mandatario mientras este esté enjuiciado por corrupción.

Justamente, hoy tiene lugar la segunda audiencia de la fase probatoria del juicio, que comenzó ayer y que se prevé se realice tres veces por semanas por un período indeterminado de tiempo, aunque en la de hoy Netanyahu no tuvo que presentarse en la corte. EFE