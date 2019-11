Presidente libanés acusa a manifestantes de no dialogar y defiende políticos

Beirut, 12 nov (EFE).- El presidente libanés, Michel Aoun, acusó este martes a los manifestantes de no tomar parte en un diálogo que lleve a poner en práctica sus demandas y defendió que no todos los políticos del país son 'corruptos', tal y como afirman los participantes en las protestas.

'Las demandas de los manifestantes son acertadas y hemos respondido a ellas (...) Pero hasta ahora ellos no han respondido', aseguró en una extensa entrevista grabada junto a dos periodistas y difundidas en varias cadenas de televisión libanesas.

Aoun hace hincapié en reunirse con los representantes de los participantes en las protestas que surgieron de manera espontánea el pasado 17 de octubre después de que el Gobierno aplicara una tasa a las llamadas por mensajería como Whatsapp o Viber, una medida que fue retirada horas después.

En cuanto a la crisis de Gobierno, sentenció que no se necesita 'cambiar el Ejecutivo' sino modificarlo, e hizo alusión a la consigna de la revolución que dice que 'todos significan todos', usada por los manifestantes para decir que todos son 'corruptos'.

'Lo de todo el mundo significa todo el mundo no es aceptable, pues eso significa que todos son corruptos y que no son buenas personas en este país, lo cual no es verdad', indicó Aoun.

El coordinador especial para el Líbano de la ONU, Jan Kubis, señaló hoy en un comunicado después de reunirse con el presidente libanés que el Gobierno debería ser formado por gente con 'competencias' y en el que la gente confíe.

Otra de las demandas de los manifestantes es la formación de un gobierno tecnócrata, a lo que Aoun ha respondido que prefiere un Ejecutivo 'mitad político, mitad tecnócrata'.

El líder cristiano Samir Geagea, que renunció hace unas semanas, sugirió por su parte formar un gobierno con ministros independientes, pero Aoun se preguntó: '¿Dónde los encontraremos? ¿En la luna?'.

Señaló que posiblemente este jueves o viernes comiencen las consultas para el nombramiento del nuevo primer ministro, después de que el anterior, Saad Hariri, renunciara doce días después del inicio de las manifestaciones, que todavía continúan, aunque -aclaró- 'todavía están esperando respuestas' del resto del Ejecutivo.

Sobre la posibilidad de que Hariri vuelva a ser el primer ministro, señaló que no puede comentar al respecto hasta que comiencen las consultas.

La huelga general continúa en el país, pero el presidente aseveró que 'no puede seguir de esta manera' porque 'puede arruinar el país'. EFE