Presidente paraguayo designa nuevo ministro de Salud tras crisis y protestas

Asunción, 8 mar (EFE).- El Gobierno paraguayo designó este lunes a Julio Borba como ministro de Salud Pública, dentro de los cambios del gabinete anunciados por el presidente Mario Abdo Benítez ante las protestas ciudadanas que piden su renuncia por la gestión de la pandemia.

Borba había sido nombrado el viernes ministro interino en sustitución de Julio Mazzoleni, quien renunció ante la presión del gremio de enfermeros y familiares de pacientes de covid-19, que denunciaron la falta de insumos médicos en la red sanitaria pública.

A las protestas de ese colectivo siguieron las de grupos ciudadanos que desde ese día exigen con marchas y manifestaciones multitudinarias la salida de Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

Durante su intervención en la conferencia de prensa posterior a su nombramiento, el nuevo ministro aseguró que ya se han 'establecido ejes de trabajo a corto plazo', entre los que plantea estudiar con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la suspensión de las clases o acudir 'in situ' a negociar más compras de vacunas.

'Hemos conversado con el señor presidente, con el ministro (Arnaldo) Giuzzio (Interior) y con la ministra Marín (Unidad de Gestión Presidencial) acerca de la factibilidad de ir 'in situ' a fin de poder agilizar y tener las vacunas lo antes posible en tiempo y forma', aseguró Borba a los medios.

No obstante, el nuevo ministro recalcó que no quiere dar 'falsas expectativas', por lo que no se harán anuncios sobre vacunas hasta que 'sea efectiva la fecha'.

Borba también prometió cambios en la parte técnica y administrativa del ministerio y cuanta con 'total libertad' para realizar las modificaciones que crea convenientes dentro de la cartera.

En cuanto a la escasez de medicamentos que ha provocado la crisis del Gobierno, el ministro de Salud insistió en que la prioridad es que lleguen 'en tiempo y forma' a toda la red sanitaria.

Además, para evitar especulación o negocio con los fármacos, se les implementará un código QR y un código de barras para seguir la trazabilidad de los medicamentos.

OTROS CAMBIOS EN EL GABINETE

Unas horas antes de la confirmación de Borba, el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Juan María Brunetti, comunicó a los medios los otros movimientos de Abdo Benítez en su Gabinete.

Los primeros cambios han comenzado por la salida de Juan Ernesto Villamayor como jefe del Gabinete Civil, que será sustituido por Hernán Huttemann, hasta ahora asesor de Presidencia.

Además, Hugo Cáceres deja la Unidad de Gestión Presidencial y ocupará su lugar la hasta ahora viceministra de Economía, Carmen Marín.

'Van a hacerse responsables de trabajar para articular las acciones del Gobierno, por recomendación del presidente de la República, para mejorar las cosas que se hicieron bien hasta aquí y tratar de mejorar la parte que sea necesaria', agregó.

Hutteman explicó que su función será coordinar la comunicación entre los ministerios y la secretaría para mejorar la gestión.

Por su parte, Marín informó que su papel será trabajar en los temas relacionados con la salud, la gestión y la simplificación de trámites.

El Ejecutivo no descarta nuevas designaciones, tal y como anunció el sábado Abdo Benítez, cuya salida es exigida por los grupos de ciudadanos que se manifestaron este fin de semana en la capital. EFE