Presidente paraguayo espera que junio sea el mes de mayor llegada de vacunas

Asunción, 8 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró este martes que en junio se superarán las 500.000 vacunas recibidas y confía en que esta tendencia se mantenga en los próximos meses para poder acelerar el proceso de inmunización, cuando el país supera los 10.000 fallecidos por coronavirus.

'Este mes vamos a superar las 500.000 vacunas recibidas, en el mes de junio va a ser el mes que más vacunas recibamos. Esperemos que en julio podamos aumentar la mayor cantidad de vacunas para bajar la franja etaria y profundizar y darle una velocidad diferente a todo el ritmo de vacunación', expresó el mandatario a la salida de un acto en la estatal eléctrica, en Asunción.

Paraguay recibió la pasada semana 134.000 dosis de AstraZeneca, compradas a través del mecanismo Covax, y las primeras 99.600 dosis de Moderna, donadas por Catar, país que prometió un lote total de 400.000 vacunas.

Abdo Benítez adelantó que 'en estos días' llegarán a Paraguay otras 40.000 dosis de Sputnik V, del millón compradas a Rusia.

Las vacunas volarán desde Rusia en un avión de Aerolíneas Argentinas que cargará vacunas tanto para Paraguay como para Argentina, así como los componentes necesarios para que este país comience la producción local de la vacuna rusa, anunció la semana pasada el presidente argentino, Alberto Fernández.

Preguntado por posibles cancelaciones en el precontrato con Pfizer para la compra de un millón de vacunas de este laboratorio, Abdo Benítez aseguró que la única información que tiene es que existe un cronograma con una primera entrega a fin de este mes, 'todo a confirmar'.

'No tengo información de que cayó el contrato con la Pfizer', dijo Abdo Benítez a los medios.

VACUNAS GARANTIZADAS PARA 20 DÍAS

Para el mandatario, el problema actual del país ahora 'no son las vacunas', sino las reticencias de la ciudadanía para acudir a los centros de vacunación.

'Hay vacunas en todos los vacunatorios ahora. Tenemos vacunas garantizadas. Si continuamos este promedio de vacunación diario, entre 8.000 y 10.000, tenemos vacunas garantizadas para los próximos 20 o 25 días, de las que ya tenemos, y vamos a seguir recibiendo', manifestó.

El presidente reconoció que la asistencia de las personas a los vacunatorios sigue por debajo de las estimaciones de las autoridades, incluso después de bajar la franja de edad hasta los 60 años, ya cumplidos.

Los datos del Ministerio de Salud cifran el número de vacunados, con al menos una dosis, en 393.240 personas, desde febrero, cuando arrancó la campaña de vacunación, hasta la fecha.

Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, instó a los conciudadanos a vacunarse, ya que las vacunas están accesibles, y subrayó que 'los procesos de inmunización funcionan'.

No obstante, reconoció que hay una parte de la población 'que no quiere vacunarse' y rechazó que esto se deba a falta de información o de concienciación.

'No creo que haya un solo paraguayo que no sepa lo que vive el mundo. ¡10.000 fallecidos! Más campaña de concienciación que mirar la realidad no sé qué más se puede hacer', señaló.

'Es muy doloroso ver que está impactando con tanta fuerza la velocidad de la propagación del virus en nuestro país, por supuesto que es doloroso', lamentó el mandatario.

Paraguay superó el lunes los 10.000 fallecidos por coronavirus desde el principio de la pandemia, con 131 muertos ese día, que elevaron el total a 10.005.

La cifra total de contagiados desde marzo de 2020 ascendió a 375.996 casos confirmados. EFE