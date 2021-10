Presidente rumano encarga formar Gobierno al exprimer ministro Dacian Ciolos

Bucarest, 11 oct (EFE).- El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, designó hoy al exjefe de Gobierno Dacian Ciolos, de orientación centrista, como primer ministro y le encargó formar un nuevo Ejecutivo y buscar apoyos para ser investido por un legislativo rumano muy fragmentado.

Ciolos lidera la alianza USR PLUS, que abandonó la coalición de Gobierno por desavenencias con el primer ministro ahora en funciones y presidente del Partido Nacional Liberal (PNL), Florin Citu.

Con 80 escaños de los 466 que componen las dos cámaras del Parlamento rumano, USR PLUS es la tercera formación en número de diputados y senadores y votó a favor de la moción de censura que tumbó al Ejecutivo de Citu el pasado martes.

La moción había sido presentada por la principal formación opositora, el Partido Social Demócrata (PSD), y también fue apoyada por los populistas de derecha de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), dos grupos políticos que están en las antípodas ideológicas de USR PLUS.

La decisión de encargar la formación de Gobierno al líder del tercer partido en número de escaños ha sido recibida con sorpresa en Rumanía, donde se esperaba que Iohannis apostara por un candidato de PNL, el partido de centroderecha del que proviene.

La nominación de Ciolos obliga a USR PLUS a buscar el apoyo del PNL para reeditar la coalición que rompió en septiembre, pero los líderes del centroderecha rechazan volver a sentarse en un Gobierno con una alianza centrista a la que acusan de 'traición'.

La alternativa sería intentar llegar a un acuerdo con el PSD, un partido al que USR PLUS ha acusado sistemáticamente de corrupción, de populismo y de ser responsable de muchos atrasos de Rumanía.

Por su parte, USR PLUS se había mostrado dispuesto a volver a coaligarse con el PNL, con la condición -no aceptada por el centroderecha- de que el primer ministro no Citu.

Ciolos, de 52 años, ya fue primer ministro rumano entre noviembre de 2015 y enero de 2017, cuando desempeñó el cargo al frente de un Ejecutivo formado por tecnócratas sin filiación política. EFE

