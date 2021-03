Presidente salvadoreño señala que en el caso de Victoria 'hay más agresores'

San Salvador, 29 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este lunes que en el caso de Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña que murió en manos de policías en México, 'hay más agresores y también más víctimas'.

'Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y deben haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato)', publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario señaló que 'hay más agresores en este caso, también más víctimas. No todos los culpables están arrestados, aún'.

Y agregó: 'el caso de Victoria es MUCHO PEOR de lo que pensábamos. Daremos seguimiento a este caso, hasta que se haga JUSTICIA'.

Dicho caso ha generado consternación a nivel nacional e internacional y se han elevado varias voces exigiendo justicia, entre estas la de la madre de la víctima, Rosibel Arriaza.

'Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares' y ella 'no merecía esa muerte', porque 'fue un abuso de autoridad', dijo a la prensa.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó este lunes que Victoria tenía residencia permanente en México tras obtener una visa por razones humanitarias.

Por su parte, la fiscalía mexicana indicó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba 'una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida' el sábado en la tarde.

El suceso en el balneario turístico de Tulum, en el Caribe mexicano, ocurrió la tarde del sábado cuando la Policía la confrontó por supuesta alteración del orden público.

En las imágenes de un video difundido en redes sociales se observa cómo uno de los cuatro agentes coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.

Las autoridades mexicanas procesaron este lunes a cuatro policías por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza en contra de la salvadoreña.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentir 'vergüenza' por el actuar de la policía y aseguró que se hará justicia.

Tanto ONU Mujeres como Amnistía Internacional han condenado también el suceso. EFE