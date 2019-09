$!Prima del padre de Gabriel: Quezada siempre “estaba pendiente” de Ángel

“En aquel momento no sabía su relación de pareja, pero sí me llamó la atención que estaba presente constantemente. Luego, tras la aparición de la camiseta lo noté mucho más”, ha dicho durante su testificación ante el jurado popular que enjuicia a Quezada.

“Los primeros días nos enfocamos en Ángel y Gabriel y, a partir de ese día, cambió mi foco, se centró en Ana. Hacía cosas que no eran normales. El día que tenía que ir a declarar no podía porque había tomado muchos calmantes, un día le dolía un pie y luego el otro. La llevamos al médico y eran rasguños”, ha relatado.

Por otro lado, sobre la finca en la que mató al niño y el lugar en el que estaba enterrado Gabriel, la testigo ha relatado: “Me dijo que apilara las maderas en el mismo sitio donde ya estaban apiladas. No entendía el motivo por el que ella quería ir sola a la finca de Rodalquilar. Eso me angustiaba”.

De forma previa ha declarado un amigo de Ángel, la primera persona con la que Quezada contactó tras la desaparición de Gabriel.

“Vino a mi casa. Llegó a mi puerta. Eran las 17:30 o algo así. Me llegó diciendo que si había visto al niño que se había perdido. Después de saber lo que hay, yo la vi sin ningún nervio, como si no hubiera pasado nada. Me extrañó”.