Primer ministro palestino: fin de Netanyahu acaba con peor etapa de conflicto

Jerusalén, 14 jun (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, consideró hoy que el fin del mandato de Benjamín Netanyahu al frente del Gobierno israelí acaba con el 'peor período' en la historia del conflicto, pero no cree que el nuevo Ejecutivo sea 'menos malo que sus predecesores'.

'Los doce años continuos de Netanyahu en el poder supusieron uno de los peores períodos en la historia del conflicto' con Israel, afirmó en la reunión semanal de gabinete Shtayeh, dirigente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre zonas reducidas de Cisjordania ocupada.

Shtayeh equiparó el impacto negativo de la era Netanyahu, con el efecto igualmente negativo para la ANP que tuvo la llegada al poder del expresidente de EE.UU., Donald Trump, quien se alineó con las posturas ideológicas de la derecha israelí.

Sin embargo, Shtayeh matizó que no ve el nuevo Gobierno israelí como 'menos malo' que las coaliciones anteriores, y condenó también el apoyo del nuevo primer ministro, el ultranacionalista Naftali Benet, a las colonias judías en territorio palestino ocupado.

'No consideramos que el nuevo Gobierno israelí sea menos malo que sus predecesores', dijo Shtayeh en su reunión semanal de Gabinete, donde auguró que la coalición no tendrá recorrido 'si no toma en cuenta el futuro del pueblo palestino y sus legítimos derechos'.

Según agregó, lo que 'se necesita del nuevo Ejecutivo de Israel es que comience a trabajar para poner fin a la ocupación' y acabar 'con sus herramientas coloniales, como los asentamientos'.

El Gobierno de la ANP que lidera Shtayeh -con un control limitado sobre partes de Cisjordania ocupada- tiene acuerdos de cooperación bilateral con Israel en virtud de los Acuerdos de Oslo, por lo que deberá tratar también con el nuevo Ejecutivo entrante israelí.

Por su parte, el movimiento islamista Hamás, que gobierna Gaza y se enfrentó el mes pasado en una fuerte escalda bélica con Israel, consideró ayer que el cambio en el poder israelí no varía en gran medida la situación política de los palestinos.

'Cualquiera que sea la forma del Ejecutivo israelí no cambiará la naturaleza de nuestro trato' con esta institución 'como entidad ocupante a la que se debe resistir', dijo hoy Fawzi Barhoum, que añadió que Hamás seguirá luchando 'por todos los medios y formas de resistencia', incluida 'la armada' si lo considera necesario. EFE