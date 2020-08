Primer ministro sudanés dice estar dispuesto a dimitir si la calle lo pide

Jartum, 21 ago (EFE).- El primer ministro de Sudán, Abdallá Hamdok, dijo hoy que está dispuesto a dimitir 'de inmediato' si los sudaneses lo piden, en un momento en el que el país se encuentra inmerso en una grave crisis económica y las autoridades transitorias todavía no han cumplido con todas las promesas hechas tras el derrocamiento del presidente Omar al Bashir en abril de 2019.

'Llegué gracias a la voluntad del pueblo y, si (la gente) me pide que me retire, me iré de inmediato', dijo Hamdok en una entrevista con la radio local de la localidad de Um Durman, vecina de la capital, con motivo del primer aniversario del primer ministro en el cargo, al que llegó tras un pacto entre oposición civil y militares.

Hamdok hizo estas declaraciones en un momento en el que el país africano sigue sufriendo escasez de combustibles y harina, además de la pérdida de valor de la libra sudanesa frente a las divisas y con una tasa de inflación que alcanzó el 143 % el pasado julio, algo que ha promovido protestas en Sudán en los últimos meses.

'Lo que más me preocupa y me impide dormir es el sufrimiento de mi pueblo. No heredamos del régimen de Al Bashir una situación buena, sino más bien la ruina. Sin embargo, soy optimista y creo que vamos a superar la crisis económica pronto mediante algunas políticas efectivas', dijo el primer ministro.

Asimismo, recordó que el Gobierno levantará los subsidios de gasolina próximamente, sin especificar una fecha, pero que las ayudas para la electricidad, el gas o medicamentos se mantendrán, además del 'apoyo financiero directo a las familias pobres'.

Sobre la Carta Magna transitoria de Sudán, la hoja de ruta para los 39 meses de transición que estipula la creación de un Legislativo todavía no formado, entre otros puntos que quedan pendientes, Hamdok aseguró que se debe a 'desacuerdos'.

Así, admitió ciertas discrepancias entre el Ejecutivo y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, plataforma opositora durante la época de Al Bashir y que posteriormente pactó con los militares para la creación de un Gobierno transitorio, aunque indicó que 'las relaciones no han llegado a una etapa de aversión'.

Hamdok consideró que la alianza entre civiles y militares para la formación del Gobierno que encabeza era necesaria para el éxito de la fase de transición y para preservar la seguridad, la estabilidad y la unidad de Sudán, e instó a abordar cualquier problema que pueda 'alimentar la falta de confianza' entre ellos.

El pasado día 17, el primer ministro sudanés pidió 'todo el apoyo político y popular' para realizar las tareas pendientes, un año después de la firma del documento constitucional que rige el período de transición en el país tras el derrocamiento en abril de 2019 del dictador Omar al Bashir. EFE