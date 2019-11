Primer mural de Haring en ser subastado supera los 3,8 millones de dólares

Nueva York, 13 nov (EFE).- El primer mural del artista estadounidense Keith Haring en ser subastado superó este miércoles los 3,8 millones de dólares en un evento en Nueva York organizado por la compañía Bonhams.

La pieza, de 25 metros de largo, está considerada un 'tesoro oculto' al permanecer desde 1983, cuando fue pintada por Haring, en el hueco de la escalera de un centro juvenil católico en el noroeste de Manhattan.

La obra, que ha quedado dividida en 13 piezas, salió al mercado después de que los dueños del edificio decidieran vender el inmueble, y había sido valorada en entre 3 y 5 millones de dólares por los expertos de Bonhams.

Este miércoles, la puja del mural subió rápidamente desde los 1,8 millones que se ofrecieron inicialmente hasta un precio de martillo de 3,2 millones de dólares, que con impuestos y comisiones llegó hasta los 3.860.075 dólares.

La relevancia del ejemplar radica en que pocos son los murales de Haring que han sobrevivido, ya que la mayoría los pintó en espacios públicos, y no han sobrevivido.

El artista estadounidense pintó esta obra en una sola noche, sin diseñar un boceto ni realizar unos primeros trazos preliminares sobre las paredes, y las 13 figuras que se reparten por el hueco de la escalera han sido descritas como el 'léxico del vocabulario' del artista.

Entre ellas, algunas de sus figuras más conocidas, como el 'perro ladrador' o el 'bebé radiante'.

Sin embargo, la subasta ha venido acompañada de polémica, ya que algunos críticos opinan que el difunto Haring pintó la pieza para 'alegrar' un espacio dedicado a los niños, y no para que pasara a manos de un coleccionista privado.

'Estamos decepcionados', dijo recientemente en una entrevista con The New York Times el presidente de la Fundación Keith Haring, Gil Vázquez. 'El mural no debería ser propiedad de un coleccionista. Se supone que debe dar luz a un espacio lleno de niños', agregó.

Los fondos obtenidos de la venta de la obra serán destinados a la financiación de varios proyectos de la parroquia de Ascensión, 'incluyendo la mejora significativa de la accesibilidad' de sus edificios, explicó Bonhams en un comunicado.

Extraer las paredes sin dañar los diseños del estadounidense han supuesto dos años de delicadas operaciones, que ha llevado a cabo una compañía de arquitectura y conservación líder en el mercado, EverGreene, contó a Efe la especialista en Arte de Post-Guerra y Contemporáneo de Bonhams, Lisa De Simone.

De Simone insiste en que la venta de la pieza tiene como objetivo preservar el mural en las mejores condiciones.

'¿Quiere el Keith Haring Foundation ver cómo desaparece la obra con la destrucción del edificio Grace House? Absolutamente no. Estamos de acuerdo en que Keith querría preservar estos trabajos', dijo hace poco más de una semana durante la presentación de la pieza. EFE