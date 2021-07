Primera mujer que preside el COP resalta presencia femenina en delegación

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 17 jul (EFE).- La exbaloncetista Damaris Young, primera mujer que preside el Comité Olímpico de Panamá (COP), resaltó la importancia de contar con una mayoritaria presencia femenina en la delegación de deportistas que competirán en Tokio.

'Estamos aquí, damos los resultados y esperamos que se siga confiando en el trabajo de la mujer', destacó Young en una entrevista con Efe.

De los diez deportistas clasificados para Tokio, seis son mujeres y el resto hombres.

'Para las mujeres esto viene a reforzar y mandar un mensaje alto y claro', expresó Young.

Elogió la creciente importancia de este proceso, que ha tenido el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI) y ha sido impulsado por todas las federaciones mundiales con el propósito garantizar la la inclusión femenina y su protagonismo en todos los deportes.

'En Panamá, nuestros atletas lo han sabido aprovechar y creo que es un asunto que merece ser valorado', manifestó.Young dijo que entre los objetivos principales del COP está garantizar que sus representantes lleguen al mejor nivel a Tokio.

A pesar de la pandemia, la dirigente garantizó que las restricciones que impusieron los cuidados contra la covid-19 a la postre favorecieron las condiciones de preparación de los deportistas.

En otras condiciones de normalidad, explicó, posiblemente no hubieran encontrado apoyo para entrenarse.

'Probablemente que sin estas circunstancias hubiese sido difícil que lograran entrenarse en buena forma. Hemos tenido tiempo para gestionar mejores procesos de preparación de cara a los Juegos', dijo Young en una entrevista con Efe.

'Creo que serán interesantes estos Juegos y van a mostrar esa capacidad de resiliencia del movimiento olímpico para hacer frente a situaciones difíciles y aún así mostrar que el deporte puede unir al mundo a pesar de la realidad', declaró.

Advirtió que en estos 'Juegos muy atípicos' los deportistas tendrán que aprender a lidiar con muchas situaciones nuevas. Para el comité olímpico que preside, Young destacó que lo primordial es que los deportistas clasificados 'estén sanos y luego salgan a dar lo mejor por su país'.

'Cada uno tendrá su metas y objetivos personales. No es lo mismo lo que busca Nathalee Aranda en estos Juegos, quizás no es lo mismo que busca Alonso Edward. Para el COP Lo importante es que todos estén sanos. Hemos hecho todo lo posible para que ellos tengan el mejor proceso de preparación para los juegos', enfatizó.

Young dijo que para ella y el COP no hay apuestas sobre los objetivos que deben cumplir sus deportistas clasificados.Advirtó, sí, que 'todos los chicos que están ahí competirán de la mejor manera e intentarán lograr resultados interesantes'.

'Sería injusto ponerle la presión de 'tú eres la apuesta'. La tarea del Comité Olímpico de Panamá es darle los medios que necesiten para que se preparen de la mejor manera y dar la mejor de ellos', destacó.

Para Young no es un detalle menor que todos los miembros de la más numerosa delegación en la historia de Panamá hayan alcanzados sus cupos por clasificación y no por invitación. Ahora llegó la hora de confirmar que el crecimiento del deporte panameño no obedece a una casualidad. EFE

rao/hbr/nam/apa

