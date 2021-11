Primera y espectacular imagen de Helen Mirren como Golda Meir

Madrid, 17 nov (EFE).- Irreconocible y con un realismo que estremece. Así aparece la británica Helen Mirren en la primera imagen que se publica de su caracterización como Golda Meir en la película 'Golda', que acaba de empezar su rodaje en Londres.

Dirigida por el israelí Guy Nattiv (ganador en 2019 del Óscar a mejor corto por 'Skin') y con guion de Nicholas Martin ('Florence Foster Jenkins'), la película se centra en el periodo de la Guerra del Yom Kipur, en 1973.

Mirren, que se metió en la piel de personajes históricos como las reinas Isabel II de Inglaterra ('The Queen', 2006), Elizabeth I (en la miniserie homónima de 2005) o Charlotte ('The Madness of King George', 1994), se atreve ahora con la que fuera la primera ministra de Israel entre 1969 y 1974.

Única mujer en ostentar ese cargo, su personalidad y su figura fueron llevadas al cine y la televisión en varias ocasiones. La más conocida es la producción televisiva 'A Woman Called Golda', que protagonizó Ingrid Bergman en 1982.

'Golda Meir fue una líder formidable, intransigente y poderosa. Es un gran desafío retratarla en el momento más difícil de su extraordinaria vida. ¡Solo espero hacerle justicia!', señala Mirren en declaraciones recogidas por la productora del filme, Embankment, en un comunicado.

Nattiv asegura que admira a la británica desde hace tiempo y superó sus expectativas en su preparación para esta película. 'Se ha introducido de manera brillante en el personaje de Golda Meir con un increíble talento, inteligencia, profundidad y emoción, haciendo justicia a la riqueza y complejidad de esta increíble mujer'.

Junto a Mirren aparecen en el filme la francesa Camille Cottin ('Dix pour cent') en el papel de Lou Kaddar, asistente personal de Meir; el israelí Rami Heuberger ('Schindler's List'), como el ministro de Defensa, Moshe Dayan, y su compatriota Lior Ashkenzi como el comandante jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, David Elazar. EFE

