Principales líderes políticos marroquíes viajan juntos al paso de Guerguerat

Rabat, 27 nov (EFE).- Los líderes de los ocho principales partidos políticos marroquíes, que representan la casi totalidad del arco parlamentario, viajaron hoy juntos hasta la frontera de Mauritania, atravesando el polémico paso de Guerguerat, en el extremo sur del Sáhara Occidental.

Fue una muestra de unidad nacional en este polémico paso que va del Sáhara Occidental hasta Mauritania, que fue bloqueado durante tres semanas por militantes del Frente Polisario, siendo estos desalojados por el ejército marroquí el 13 de noviembre.

Aquello dio lugar a combates esporádicos, los más graves en la zona en treinta años; el Polisario declaró la guerra el 14 de noviembre pero Marruecos, por boca del mismo rey Mohamed VI, dice seguir comprometido con el alto el fuego y minimiza los ataques.

El secretario general del Istiqlal, Nizar Baraka, dijo a Efe que su visita les permitió constatar que 'la situación está bajo control y la calma es total. Todo lo que dice la prensa argelina (los ataques del Polisario contra el ejército marroquí) no existe'.

Por su parte, Nabil Benabdallah, del Partido Progreso y Socialismo, dijo que en los polémicos cuatro kilómetros entre la aduana marroquí y Mauritania 'no se ve un solo militar, ni tampoco personal de la misión de la ONU', y que todo el tráfico es únicamente civil.

Ambos dijeron que no han visitado el nuevo muro que según el jefe de gobierno, Saadedín Otmani, han construido las Fuerzas Armadas Reales (FAR) para asegurar esa carretera, un muro sobre el que la ONU no se ha pronunciado pese a estar en una zona desmilitarizada según los acuerdos de alto el fuego.

Baraka subrayó que 'los camiones pasan ahora de forma natural, este lugar va a ser una oportunidad de desarrollo para toda la región y de unión entre Europa y África subsahariana'.

Pronosticó un gran impulso del comercio entre Marruecos y los países subsaharianos, que incluirán la exportación de electricidad después de que -aseguró- la interconexión eléctrica llegue próximamente a Dajla y de ahí hasta Guerguerat.

Por lo demás, los ocho líderes políticos firmaron una 'Declaración de Guerguerat' en la que alabaron los pasos dados por el rey y por el ejército y, aunque evitaron todo lenguaje bélico, sí mostraron su disposición a 'la movilización general de sus militantes para encuadrar a los ciudadanos y enfrentar las maniobras de los enemigos de la integridad territorial en todos los foros internacionales'.

Esta es la primera ocasión en que los partidos se pronuncian oficialmente sobre los últimos acontecimientos en el Sáhara, y al hacerlo conjuntamente proyectan una imagen de unión nacional. EFE