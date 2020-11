Priválova vuelve para salvar el atletismo ruso

Ignacio Ortega

Moscú, 27 nov (EFE).- La legendaria Irina Priválova, una de las mejores velocistas europeas de la historia, ya no soporta tanta vergüenza. Por eso, ha decidido presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), aunque advierte que no cree en 'cuentos de hadas'.

'¿Por qué me decidí? Porque estoy harta de este desastre. No tenía elección. Ya han pasado cinco años. Algo hay que hacer', comentó a Efe en la pista de atletismo de la Universidad Estatal de Moscú.

Priválova, reconvertida en entrenadora desde la muerte de su marido hace tres años, se resistió durante muchos meses a dar el paso, aduciendo que dirigir el atletismo ruso es una labor 'ingrata'.

CANDIDATA PRAGMÁTICA

'Me persuadieron. Pero también hay una motivación personal. En tres-cuatro años mi hija -María es saltadora de triple- debe alcanzar unos resultados que le permitan competir ¿Para qué tantos años de entrenamiento? ¿Para ver por televisión como otros compiten?', subrayó.

Para empezar, cuenta con el apoyo de la universidad y de la federación de Moscú, pero se negó, por una cuestión de principio, a hacer campaña.

'Si no gano, es que no ha llegado el momento. No pienso decirle a la gente que me vote. Pero tengo grandes opciones de ganar', apuntó, sobre las elecciones que se celebrarán el 30 de noviembre.

Priválova, que cumplió recientemente 52 años, es pragmática. Cree que los atletas deben competir, aunque sea como neutrales, algo que cree que los rusos tampoco tienen ni mucho menos asegurado en los Juegos de Tokio.

'Como deportista, lo principal es competir, aunque sea como neutral. Y no importa qué bandera hay detrás', explicó la campeona olímpica en Sídney (2000).

Por ello, está dispuesta a ayudar a atletas como María Lasitskene, triple campeona mundial de salto de altura, a competir en Tokio después de perderse los de Río de Janeiro.

'Si ella tanto quiere competir, si lo necesita (...), estamos obligados a ayudarle. Ellos son rehenes de la situación. No han tenido suerte de vivir en esta época', afirmó.

Esa ayuda incluye facilitarle el cambio de ciudadanía para competir bajo otra bandera, aunque también valora la posibilidad de compensar económicamente a los atletas que está perdiendo dinero al no poder competir en el extranjero.

LUCHA CONTRA EL DOPAJE

Priválova admite que muchos de sus colegas entrenadores creen que Rusia ha sido utilizada como 'chivo expiatorio' en la lucha contra el dopaje, pero cree que el país también cometió errores.

'Combatir el dopaje es difícil, pero necesario. Habrá que endurecer el control a todos los niveles, desde las academias infantiles. Si hay dopaje, hay que castigar con la mayor severidad posible. Hay que hacer como en el biatlón, si se demuestra, se le descalifica y no podrá representar más a la selección nacional', asegura.

Hace una encendida defensa de los entrenadores, ya que 'no puede ser que un atleta abra la boca y tome la pastilla como un tonto porque se lo pidió el entrenador'.

'No puede ser que se castigue siempre al entrenador. Ocurre más bien al revés. Que no le informas al entrenador y lo dejas vendido. A los niños les puedes engañar con vitaminas, a un adulto, ya no', dijo.

En las regiones, si llega el control de dopaje y la mitad de los atletas se retira, entonces, precisa, 'ahí sí hay que castigar a los entrenadores'.

VUELTA AL AISLAMIENTO

La mítica velocista, dueña aún del récord mundial de los 50 y los 60 metros libres, tiene los pies en la tierra sobre el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de finales de año. Cree que la suspensión de cuatro años para el deporte ruso es casi un hecho consumado.

'Cuatro años son muchos, pero si aprovechas el tiempo para desarrollar tu deporte nacional, todo pasa en la vida y esto también. La gente ya tiene miedo a una guerra. Comparado con eso, el resto es una menudencia', señala.

Recuerda que tras la Revolución Bolchevique de 1917, la Unión Soviética estuvo sin competir hasta 1952, lo que no impidió que el deporte evolucionara.

'Claro que no descarto que nos dejen fuera de los Juegos Olímpicos, pero no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es celebrar nuestras competiciones nacionales y formar una nueva generación que pueda competir dentro de cuatro años', asevera.

Cree que el futuro del deporte ruso está en las regiones y apuesta por crear centros de alto rendimiento en diferentes partes del país para promover donde el atletismo ruso ha sido tradicionalmente fuerte como los saltos y lanzamientos, además de otras disciplinas.

En cuanto al apoyo del Kremlin, Priválova señala que otros antes que ella ya intentaron que el líder ruso, Vladímir Putin, se implicara en la crisis del atletismo ruso.

'Si podía hacer algo, ya lo habría hecho. Pero seguramente no funcionó. Vivimos en el mundo real. No me hago ilusiones', insistió.

COE, UN VIEJO AMIGO

Lo primero que hará, gane o no, será viajar a Londres para reunirse con un viejo amigo, Sebastian Coe, presidente de World Athletics, nuevo nombre de la federación internacional (IAAF).

'Antes teníamos muy buena relación con Coe. Es una persona encantadora y un gran deportista. Creo que mi victoria ayudaría a mejorar las relaciones con la federación. Lo que pasa es que no todo depende de él', señaló.

Por lo que le ha dicho su antiguo representante, un holandés, en el entorno de Coe su candidatura es bien vista.

'Recuerdo los ochos pasos de Coe en las revistas atléticas soviéticas. Seguimos aplicando sus técnicas de entrenamiento, incluido yo. Ahora los 800 metros se parecen mucho más al sprint. Él fue quien lo empezó', dijo.

Admite que la FRA es un trabajo para el que carece del 'conocimiento y la experiencia necesarias', pero se rodeará de un equipo de profesionales.

'Hay gente que cree en la llegada de un salvador, pero eso es un cuento de hadas, nada más. Nadie nos va a salvar, más que nosotros mismos. Como dicen en Rusia, la salvación del que se está ahogando está en sus propias manos', sentenció. EFE