Programa de RSF salva a periodistas de la muerte, dice nicaragüense amenazada

Madrid, 3 nov (EFE).- Cuatro periodistas de Nicaragua, Cuba, México y Colombia, amenazados por sus gobiernos, harán un paréntesis en Madrid dentro del Programa de Acogida Temporal de Periodistas Latinoamericanos, coordinado por Reporteros Sin Fronteras y financiado por el ayuntamiento de la capital española.

'Este programa temporal de Reporteros Sin Fronteras ayuda muchísimo. Aunque sean tres meses, salva a periodistas de la cárcel y de la muerte', afirmó hoy en la presentación del programa la periodistas nicaragüense, que por seguridad no mostró su rostro ni facilitó su nombre durante el acto de presentación de esta iniciativa.

A una semana de las 'elecciones fraudulentas' muchos periodistas se han exiliado por el recrudecimiento de la represión en Nicaragua, relató la reportera.

'Desde el momento en el que yo estoy aquí, para el régimen estoy infringiendo una ley con penalización de cárcel. No se puede hablar de las atrocidades que se cometen contra los derechos humanos en mi país', concluyó.

Los otros tres periodistas sí dieron su nombre y mostraron su rostro, entre ellos, el cubano Waldo Fernández, redactor de Diario de Cuba, quien denunció la ausencia de libertad de prensa en su país, por lo que se convirtió, dijo, en el objetivo de las amenazas del Estado cubano, que considera su trabajo ilegal y amenazan con procesarlo.

'La Policía del Estado me ha denunciado y procesado judicialmente simplemente por ser periodista, buscando alguna excusa legal. Me dicen: 'estaré sobre ti hasta que cierres los ojos', amenazas que hasta ahora, por suerte, no han llegado a más', confesó Fernández, quien resaltó el papel fundamental que tiene la prensa independiente de 'arrojar un poco de luz'.

Otro de los acogidos al programa es la mexicana María Teresa Montaño, despedida del diario 'El Heraldo' por las presiones del gobierno tras haber trabajado en los principales medios de su país, dedica su trabajo a la investigación, la transparencia y el 'fact-checking', o verificación.

'El único modo de explicar este despido es porque te conviertes en alguien incómodo incluso para tu propio medio. Descubrí investigando que el Gobierno rentaba millones de pesos en coches nuevos alquilados, y sin querer me topé con que la empresa beneficiaria formaba parte de mi periódico', explicó Montaño.

También estuvo el la presentación Óscar Parra, periodista de Colombia, director del portal 'Rutas del Conflicto', premiado con Data Journalism Award en 2017 por su análisis sobre las masacres colombianas de 1982, proyecto por el que le abrieron procesos judiciales y recibió amenazas por parte del Ejército.

'El Estado pone muchas barreras para dar la información, acudimos a un juez y tras seis meses llamó directamente a un comandante del ejército, le dijo que si no nos entregaban la información iría a la cárcel tres días. Cuando pasó esto, nosotros ya habíamos publicado mes y medio antes con los datos que encontramos en internet', respondió para Efe Parra.

Según la lista de RSF sobre la libertad de prensa en 180 países de todo el mundo, Nicaragua ocupa el puesto 121, Colombia el 134, México el 143, y Cuba el 171, la peor posición de un país latinoamericano.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su última asamblea general del pasado 20 de octubre, identificó ataques y amenazas contra periodistas en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Este año fueron asesinados siete periodistas en México y uno, respectivamente, en Brasil, Colombia, Ecuador y Haití, según este organismo. EFE

