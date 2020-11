$!Prohíben al expresidente Martín Vizcarra salir de Perú por 18 meses

'No saldré del país, 'no me voy a internar en una clínica', 'no voy a ir a una embajada', 'menos me voy a autoeliminar', expresó Vizcarra, en clara alusión al exgobernante Alan García que se suicidó cuando un fiscal llegó a su casa con una orden de detención por los presuntos aportes recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

Vizcarra, quien no ha reconocido el 'sustento legal' de su destitución por el Congreso el pasado lunes, agregó que afrontará la investigación preliminar desde su domicilio en Lima.

El ex jefe de Estado explicó que no ha presentado ninguna medida cautelar contra el proceso legislativo que ordenó su destitución porque la que presentó en septiembre, en el primer intento de su vacancia, no fue admitida por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el tema de fondo sobre si el Congreso puede destituir a un mandatario por 'incapacidad moral', como se aplicó en su caso, aún está por resolverse en el TC la próxima semana.

'Sí queda claro que la situación es bastante compleja en el país', opinó Vizcarra sobre la ola de rechazo que ha generado su salida del Ejecutivo y la asunción del titular del Congreso, Manuel Merino, como presidente de la República.

Vizcarra declaró que 'debería haber un cambio completo de actitud del gobierno (de Merino)' porque 'el gabinete que ha presentado no tiene cercanía con el sentir de la población' y con sus declaraciones 'llama a agravar las cosas'.