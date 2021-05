Prohibidas en Alemania tres asociaciones acusadas de financiar a Hizbulá

Berlín, 19 may (EFE).- El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha prohibido en Alemania tres asociaciones acusadas de recaudar fondos para financiar a Hizbulá, después de que hace un año vetara ya toda actividad del grupo terrorista chií libanés.

'El que apoya el terrorismo no estará seguro en Alemania. No importa bajo qué fachada se presenten, en nuestro país no hallarán refugio', cita el portavoz del Interior, Steve Alter, al ministro a través de su cuenta de Twitter.

La policía lleva a cabo desde esta mañana registros en numerosas viviendas en los estados federados de Bremen, Hamburgo, Hesse, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein y se ha incautado de los activos de las asociaciones.

Según el Ministerio del Interior, el dinero recaudado por las asociaciones 'Familia Alemana Libanesa', 'Personas para personas' y 'Da paz', de carácter aparentemente benéfico, iba a parar a la Fundación Shahid de Hizbulá en Líbano, cuya función es respaldar a menores cuyos padres murieron como supuestos mártires.

El objetivo de las asociaciones era apoyar la lucha de Hizbulá contra Israel, lo cual atenta contra la idea del entendimiento entre los pueblos, ya que la certeza de un apoyo financiero a los familiares en caso de muerte aumenta la disposición entre los jóvenes militantes de unirse al combate, agrega.

Las autoridades actúan de manera consecuente contra asociaciones que apoyan fines extremistas bajo el manto de la ayuda humanitaria, subrayó el ministerio.

Según las autoridades, estas tres asociaciones fueron creadas en sustitución de la organización denominada 'Proyecto para niños huérfanos de Líbano', prohibida en 2014 por el entonces ministro del Interior, Thomas de Maizière, por recaudar en Alemania donaciones para Hizbulá.

Los organismos de seguridad calculan que hasta 1.050 personas en Alemania forman parte del 'potencial extremista' de ese grupo chií libanés.

Según el ministerio, Alemania constituye para Hizbulá un espacio de retiro y reclutamiento, así como para actividades de abastecimiento, recaudación de fondos y planificación de atentados. EFE