Propietario niega que los Chargers se vaya a mudar de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Dean Spanos, propietario de los Chargers de Los Ángeles, negó los rumores de que su equipo se mudará a Londres.

'Es una tontería. No iremos a Londres. No iremos a ninguna parte. Estamos jugando en Los Ángeles. Esta es nuestra casa, y aquí es donde planeamos estar por un largo tiempo' dijo el propietario de los Chargers.

De acuerdo a un reporte de The Athletic, los Chargers y la NFL podrían considerar trasladar al equipo a Londres, en parte debido a las preocupaciones sobre el mercado de Los Ángeles.

En ese sentido, la NFL emitió un comunicado el martes, diciendo que 'no hay sustancia' en ese reporte periodístico.

'No se ha considerado que los Chargers jueguen en otro lugar que no sea Los Ángeles en el nuevo estadio en Hollywood Park a partir de la próxima temporada, indica el comunicado de la liga.

Agrega 'no ha habido discusiones de ningún tipo entre la NFL y los Chargers con respecto a mudarse a Londres. Tanto nuestra oficina como los Chargers están enfocados en el éxito del equipo en Los Ángeles'.

Cuando al entrenador en jefe de los Chargers, Anthony Lynn, se le preguntó si había hablado con sus jugadores sobre la historia de la reubicación, dijo que su enfoque está en el juego del jueves contra los Raiders de Oakland.

'Me enteré de la historia el lunes', dijo Lynn. 'No creo que haya nada, bueno, sé que no hay nada. No vamos a dejar que sea una distracción para nosotros. Tenemos un trabajo que hacer el jueves por la noche, y en eso nos estamos preparando'.EFE