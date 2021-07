Protestas del Chile de ayer y de hoy, en una muestra fotográfica en Berlín

María Alonso Martos

Berlín, 8 jul (EFE).- Una muestra de diecisiete fotógrafos chilenos da voz en Berlín a las protestas, la represión y la resistencia social durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y en las movilizaciones de octubre de 2019.

El organizador de la muestra, el fotoperiodista chileno José Giribás, explica en una entrevista con Efe que la exposición, inaugurada este jueves en la Galería Friedrichshain y que podrá verse hasta el 27 de agosto, aspira a informar a través de cincuenta imágenes sobre la 'brutalidad' de la acción policial en Chile y mostrar el 'valiente' trabajo de los jóvenes fotógrafos, pero también busca comparar las dos épocas.

Las fotografías en blanco y negro de la primera parte de la muestra, que lleva por título 'Represión y resistencia social ayer y hoy', son del propio Giribás durante el tiempo de la dictadura. Reflejan el 'ayer' de la represión chilena, explica. Sus instantáneas recogen el miedo que atravesaba una época y una amenaza evidente, pero no siempre explícita.

Giribás (1948), que llegó a Berlín Oeste en 1974 escapando de la dictadura pinochetista y volvió de nuevo a su país en 1986, fotografió las revueltas para el diario alemán Tageszeitung.

'La represión policial de entonces no era tan visible como ahora, no se podía tanto fotografiar, porque no eran solamente los carros lanzaaguas o las detenciones, que ahora tenemos bastantes, sino que en esos años el peligro latente es que te podían hacer desaparecer', comenta.

Por eso mucha gente, incluidos los fotógrafos, tenían miedo y la resistencia social era 'muy tímida'. Su forma de lucha era formar ollas comunes o salir a una manifestaciones, recuerda.

En cambio, las imágenes en color de los otros dieciséis fotoperiodistas de la exposición muestran formas de resistencia más activas. Pese a su diversidad, estas coinciden en ser más conceptuales y a la vez mucho más explícitas, tanto al retratar la violencia policial como la rabia de los manifestantes. Son las instantáneas de un estallido.

CAOS Y VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE LOS JÓVENES

Dos de las fotógrafas que exponen su trabajo en la muestra, Sofía Yanjarí y Nicole Kramm, recuerdan para Efe el 'caos' y la 'violencia' de las revueltas, en las que hubo unos 5.000 heridos y 31 muertos según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

'Todos los colectivos que se agrupan hoy en esta muestra estuvieron en la calle dándolo todo, arriesgando la integridad física y emocional. Porque no es solamente hacer la fotografía de una historia, sino que es una historia que te pertenece, es de tu país, es una lucha que está dando la gente que conoces', comenta Kramm, que perdió la visión del ojo izquierdo durante las protestas como consecuencia de una bala de goma de la policía.

'Era una sensación de angustia, de impotencia, de estar dándolo todo fotográficamente y a la vez que eres persona y tienes que ayudar a la gente. Pasó eso, se dio esa situación. Fue un cúmulo de emociones: fue muy fuerte', explica.

ARMA DE RESISTENCIA

Según Yanjarí y Kramm, la fotografía desempeñó un papel fundamental en las revueltas, puesto que las cámaras se convirtieron en un mecanismo de denuncia y un arma de resistencia social.

'La fotografía nos ayudó a que no existieran más agresiones de los derechos humanos porque los carabineros, los policías de investigaciones y los militares estaban siendo observados en todo momento. Todos los estábamos siguiendo para ver qué hacían y, ellos, al verse enfrentados a muchas cámaras y celulares, no podían torturar a más personas', cuenta Kramm.

Añade que eso les convirtió en un blanco de interés y que la policía les disparaba directamente, con chorros de agua con químicos y balines. 'Se veía mucho porque éramos un estorbo, porque nosotros y nosotras mostrábamos cómo ellos no cumplían los protocolos', señala. EFE

