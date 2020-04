Protestas en Cáucaso ruso contra penurias económicas causadas por cuarentena

Moscú, 20 abr (EFE).- Unas 2.000 personas salieron hoy a la calle en la república rusa de Osetia del Norte para protestar contra las medidas de autoaislamiento implantadas por las autoridades y pedir la renuncia de Viacheslav Vitárov, jefe de la administración regional, por las penurias económicas en las que se encuentra inmersa la población local debido a la pandemia del coronavirus.

'La mayoría de los manifestantes afirma que no puede guardar la cuarentena porque no tiene con qué alimentar a sus familias. Muchas personas cobran 'en sobres' y no pagan impuestos, por lo que no tienen ayuda del Estado y se han quedado sin medios de subsistencia', informó la reportera de la emisora de radio Eco de Moscú desde Vladikavkaz, capital noroseta.

Al principio, los manifestantes exigieron ayuda material para quienes perdieron sus trabajos e información más detallada sobre las medidas tomadas para controlar la situación.

Sin embargo, a esas peticiones pronto se les sumó la demanda de renuncia de Vitárov, según informó por su parte el portal Meduza.

Los manifestantes, que comenzaron a reunirse espontáneamente en diversos lugares del centro de la ciudad, se concentraron en la plaza de la Libertad, frente a la administración republicana, sumando entre 1.500 y 2.000 personas, según diversas fuentes.

Vitárov salió a dialogar con los manifestantes, sin llegar a acuerdo alguno, ya que estos no presentaron demandas concretas y se limitaron a denunciar que su fábrica de cervezas continúa trabajando, mientras la gran mayoría de las empresas locales ha cerrado sus puertas.

Tras una hora de conversaciones infructuosas, Vitárov se retiró entre gritos de los manifestantes que exigían su renuncia y ordenó a la policía despejar la plaza.

Con el fin de apaciguar los ánimos, el alcalde de la ciudad, Ruslambek Ikáev, y el diputado de la Duma de la ciudad, Artur Taimázov, también acudieron a negociar con los manifestantes.

En tanto, la policía realizó varias detenciones, según constató el portal OVD-Info, incluyendo a dos organizadores del mitin.

El autor intelectual de este mitin es Vadim Cheldíev, un cantante de ópera que no cree que la COVID-19 sea motivo suficiente para obligar a la gente a quedarse en casa.

El pasado 17 de abril Cheldíev grabó un mensaje en vídeo que tuvo más de 170.000 vistas con un llamamiento a realizar este 20 de abril una 'manifestación popular'.

A estas alturas, ya se había abierto una causa penal contra Cheldíev 'por difusión de informaciones falsas sobre circunstancias que representan una amenaza para la vida humana' luego de que publicara otros dos vídeos en los que calificaba de 'descabelladas' las medidas para contener la COVID-19 y llamaba a la gente a romper el régimen de cuarentena.EFE