Protestas en Liberia contra la crisis económica y la corrupción

Monrovia, 6 ene (EFE).- Cientos de liberianos salieron hoy a las calles para protestar contra el Gobierno del presidente George Weah por la mala situación económica del país y contra la corrupción.

En Monrovia, las manifestaciones tuvieron lugar en medio de una fuerte presencia policial y con la ciudad con muy poca actividad, sin casi tráfico y con muchos comercios y escuelas cerrados durante toda la jornada, según el diario local 'Daily Observer'.

Aunque inicialmente la participación era pequeña, la asistencia fue aumentando con el paso de las horas y los liberianos se concentraron en calma en torno a los edificios de Capitol Hill, sede del poder.

'No vamos a irnos a ninguna parte, estamos aquí. No nos vamos a ir hasta que el presidente nos responda', aseguró Henry Costa, presentador de radio y uno de los organizadores de las protestas con su organización Council of Patriots (Consejo de los Patriotas), informó 'Daily Observer'.

Esta movilización -prevista para hace unos días, pero pospuesta después de que el Gobierno dijera que no podía garantizar la seguridad- es la segunda protesta masiva de este tipo contra Weah.

En junio pasado, ya hubo manifestaciones multitudinarias por razones similares y con reclamaciones al Gobierno para que aclarase las supuestas irregularidades ocurridas con 25 millones de dólares de dinero público.

Weah, exfutbolista que ilusionó a muchos con sus promesas de dar prosperidad al país y limpiarlo de corrupción, está a punto de cumplir dos años al frente del país.

Los ciudadanos críticos le reprochan su incapacidad para mejorar la situación económica, con problemas como una inflación muy elevada, el impago frecuente de los salarios de los trabajadores públicos o la complicidad del Gobierno en la corrupción.

Los opositores también sospechan del incremento del patrimonio del presidente.

Weah es considerado el mejor futbolista de la historia de África y, hasta la fecha, es el único africano con un Balón de Oro (1995). EFE