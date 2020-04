Protestas en Somalia tras la muerte de dos civiles durante el toque de queda

Mogadiscio, 25 abr (EFE).- Cientos de personas se manifestaron hoy en Mogadiscio tras la muerte de dos jóvenes el viernes por disparos de la policía durante el toque de queda nocturno puesto en marcha para combatir la COVID-19 en Somalia, donde hay 390 casos confirmados y 18 fallecidos por la enfermedad.

Los manifestantes bloquearon las carreteras con neumáticos incendiados para protestar por la muerte de esos dos civiles y con gritos de 'Sin policía, sin toque de queda', informó la emisora local Dalsan.

Los dos jóvenes murieron por balas perdidas disparadas al azar por un agente, cuando dispersaba a una multitud para hacer cumplir el toque de queda, según el portal de noticias Garowe Online.

La subcomisaria de policía Zakia Hussein indicó en la red social Twitter que el policía 'está detenido y se enfrentará al debido proceso. El toque de queda ha estado en vigor durante algún tiempo sin incidentes y lamentamos este en particular, pero no es una situación común y no es algo que vayamos a tolerar'.

Por su parte, el alcalde de Mogadiscio, Omar Muhamoud Finnish, prometió justicia para los dos jóvenes al dirigirse este sábado a los protestantes.

'El incidente que tuvo lugar anoche en el distrito de Bondhere fue doloroso y no aceptaremos tal brutalidad. El oficial de policía que mató a los inocentes ha sido encarcelado y será procesado por sus acciones', dijo el alcalde, de acuerdo con el portal Goobjoog.

Tras lo ocurrido, el Gobierno somalí ha decidido atrasar una hora el inicio del toque de queda, que comenzará a las 20.00 hora local en vez de a las 19.00 horas (17.00 GMT, en lugar de las 16.00 GMT).

Somalia impuso el toque de queda nocturno en la capital desde el pasado 15 de abril, tras registrarse la segunda muerte por la COVID-19 en este país del cuerno de África.

El continente africano es, por ahora, la región menos afectada del mundo, con 30.097 casos, 1.369 personas fallecidas y 8.977 curadas, según el último recuento de Efe hoy a las 19.30 GMT a partir de los comunicados individuales de los gobiernos africanos y los datos de la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos. EFE