Provincia de Buenos Aires pide postergar pago de un vencimiento de deuda

Buenos Aires, 14 ene (EFE).- La provincia de Buenos Aires, el principal distrito a nivel económico y demográfico de Argentina, solicitó este martes a los tenedores de bonos BP21 emitidos en dólares posponer hasta mayo el vencimiento de capital del próximo 26 de enero para evitar caer en una cesación de pagos.

El bono, que cotiza bajo el símbolo BP21, fue emitido en 2011 en dólares con vencimiento en 2021 por un monto total de 750 millones de dólares, a una tasa de interés fija anual de 10,875 % y con un esquema de pago escalonado semestralmente los 26 de enero y 26 de julio de cada año.

'Estamos llamando a los bonistas que tienen vencimiento el 26 de enero (casi 250 millones de dólares) para solicitarle el consentimiento para hacer una enmienda del contrato para posponer el pago de capital del 26 de enero al 1 de mayo', explicó el ministro de Hacienda provincial, Pablo López, en declaraciones a la radio La Red de Buenos Aires.

El Gobierno bonaerense necesita alcanzar el 75 % de adhesión para poder posponer el vencimiento de capital, en caso contrario podría entrar en cesación de pagos ya que el Poder Ejecutivo nacional anticipó que no podrá auxiliar financieramente al distrito para hacer frente a este compromiso.

'Si no alcanzamos el 75 %, obviamente no se puede aplicar la enmienda, con lo cual iremos viendo los pasos a seguir en ese caso. La situación de la provincia es muy compleja y la situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar', reconoció el ministro bonaerense.

El ministro de la provincia aseguró que la situación 'requiere de trabajar para poder recuperar la sostenibilidad de la deuda, esto así es insostenible'.

La provincia, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof, publicó este martes en los periódicos un aviso solicitando el consentimiento de los bonistas, pero ya inició días atrás las conversaciones informales con los tenedores de este título en particular, que según precisó el ministro son fondos de inversión medianos y pequeños y algunos inversores individuales.

El anuncio del Gobierno nacional -del mismo color político que el bonaerense- de que no hará un salvataje financiero a la provincia de Buenos Aires, principal motor industrial y agropecuario del país, hizo caer la cotización de los bonos del distrito.

'Vamos a ir paso por paso, faltan varios días para el 26, tenemos este lanzamiento de esta solicitud de consentimiento, iremos viendo cómo evolucionan las conversaciones con los bonistas, no quisiera adelantarme', expresó el ministro bonaerense al ser consultado acerca del riesgo de caer en un cese de pagos.

El nuevo Gobierno provincial asumió el pasado 10 de diciembre, tras cuatro años de gestión de la gobernadora de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal.

El ministro bonaerense aclaró que Kicillof busca 'una solución integral, amplia, duradera y a largo plazo'. 'No es nuestra intención ir trabajando vencimiento por vencimiento, esta es una situación particular porque nuestra asunción es muy reciente, no es la idea de ir haciendo parches', aclaró.

El Gobierno del presidente Alberto Fernández también se encuentra en negociaciones con acreedores particulares y organismos internacionales y multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acordar un postergamiento de los plazos de pago de la deuda soberana argentina. EFE