Prudencia Ayala es un 'icono de lucha por la equidad' en El Salvador

Sara Acosta

San Salvador, 4 mar (EFE).- La activista y escritora Prudencia Ayala, quien nació en 1885 y falleció en 1936, es un icono de lucha en defensa de los derechos de las mujeres, de la equidad y por acabar con el machismo en un país como El Salvador donde actualmente las mujeres siguen siendo invisibilizadas, dijo en una entrevista con Efe el escritor Alejandro Ayalá.

El joven escritor de 30 años es el autor de la novela'¡Con las faldas bien puestas!', inspirada en la escritora, activista social y defensora de los derechos humanos Prudencia Ayala, quien fue la primera mujer en El Salvador, y por qué no decirlo de América Latina, en aspirar a la Presidencia.

Ayala es una mujer ejemplo de lucha por la equidad de género de la que 'lastimosamente muy pocos, por no decir nadie, han escrito' y a quien 'a estas alturas no se le reconoce ese trabajo que hizo para cambiar a una sociedad altamente machista', según el escritor.

'El mayor temor que puede tener un hombre es que una mujer sea inteligente', dijo.

Destacó que la activista salvadoreña era 'muy adelantada a la época en la que vivió, porque su inteligencia y pensamiento eran extraordinarios'.

Ayala, quien provenía de una familia de origen indígena, intentó en 1930 postularse como candidata a la Presidencia, a pesar de que la legislación salvadoreña no reconocía el derecho al sufragio femenino.

En los años 30 los indígenas eran tratados como esclavos, los derechos de las mujeres no existían y un grupo minoritario controlaba la nación, que en ese momento era gobernada por militares.

Lo anterior impulso a la activista a postularse como candidata a la Presidencia pero su solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, su acción impulsó al movimiento femenino a abrir un debate que permitió que el derecho de la mujer al sufragio se reconociera en 1939 y que en la Constitución de 1950, bajo la aprobación del presidente Óscar Osorio, se diera reconocimiento legal a los derechos de las féminas salvadoreñas.

Pregunta: ¿Por qué escogiste a Prudencia Ayala para tu novela?

Respuesta: Yo me empecé a enamorar de Prudencia Ayala por todo el trabajo que ella había hecho, por toda la labor que hizo como mujer y como luchó para defender los derechos femeninos y que fue una lucha ardua en toda su vida.

La escogí a ella porque me di cuenta que en El Salvador no hay nada que las personas puedan leer sobre su vida, sobre todo lo que logró y fue así que empecé a buscar información, a leer, a investigar y me fui dando cuenta que Prudencia Ayala en realidad estaba adelantada a su época.

Ella fue autodidacta, escribió tres libros, escribía sobre redención femenina y sobre derechos femeninos, daba su opinión sobre la participación de la mujer dentro de la sociedad.

Si vamos atrás, a 1930, y nos ponemos en los zapatos de Prudencia, una mujer que era madre soltera y pobre, nos podemos imaginar que difícil fue su lucha porque muchos estaban en su contra.

P: ¿Por qué crees que se ha invisibilizado a Prudencia Ayala?

R: Ella generaba y genera temor. Infundió miedo a los hombres de aquel entonces porque, de ganar la Presidencia, iba a existir un cambio.

Me interese en escribir de ella para que ya no sea más invisibilizada y porque me di cuenta que la mujer ha tenido una importancia muy grande dentro de esta sociedad y no se le reconoce.

Además, si no sabemos de nuestra historia prácticamente se va a volver repetir este circulo vicioso que tenemos y la violencia en contra de la mujer seguirá.

La violencia en los hogares contra la mujer siempre ha estado por la falta de conocimiento, la desinformación y la falta educación, y esto contribuye a que se mire a la mujer como un objeto.

P: ¿Qué es lo que más te impacta de la vida de Ayala?

R: Hay muchas mujeres que siguen pasivas y aceptan todo lo que la sociedad les diga y es lo que me sorprende porque en estos tiempo no debería ser así. Si Prudencia luchó en tiempos duros, las mujeres de ahora también pueden.

Prudencia fue una mujer que no terminó la escuela, porque llegó hasta el segundo grado, fue autodidacta y luchó contra el poder.

Lo que hizo ella es loable y no se tiene que dejar en el olvido y debe de servir, no solo a las mujeres sino a los hombres, para concienciarnos, aprender y mejorar la calidad de vida que tenemos en El Salvador.

P: ¿El mundo debe abrirse a mujeres como Prudencia Ayala?

R: Sí, definitivamente, porque una mujer que tiene una causa y que tiene una idea y sabe que esta idea va a cambiar el mundo es algo que no se debe perder de vista.

Es urgente hacer el cambio. Cambiar el pensamiento de los hombres en la sociedad, porque pueden haber muchas féminas luchando pero si a nosotros como hombres no se nos educa a respetar a la mujer a darle oportunidades, no vamos a cambiar muy rápido.

Necesitamos aprender y de las mujeres podemos aprender muchas cosas. Yo he aprendido que la mujer es un ser luchador, que ama lo que hace y que esta ahí a pesar de las dificultades y eso hay que alabar.

Considero que si no tenemos una participación directa de las mujeres dentro de la sociedad nunca vamos a cambiar y vamos a seguir viendo violentados sus derechos.

La mujer tiene una conciencia mayor que nosotros como hombres en muchos temas y dan soluciones a temas en los que nosotros a veces somos cerrados.

P: ¿Cómo definirías a Prudencia Ayala?

R: Luchadora, emprendedora y bella. EFE

