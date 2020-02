Prudhomme:'Riis se disculpó por palabras despectivas sobre maillot del Tour'

Copenhague, 4 feb (EFE).- El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, reveló este martes durante la presentación de la edición de 2021 que el exciclista y exdirector danés Bjarne Riis le ha pedido perdón por unos comentarios despectivos sobre el maillot amarillo.

Cuando Riis, ganador del Tour 1996, confesó en 2007 haberse dopado con EPO entre 1993 y 1998 aseguró, ante la posibilidad de que su triunfo fuese anulado, que tenía la camiseta amarilla en el garaje de su casa, que para él no tenía ningún valor y que la organización podía ir a buscarla cuando quisiese.

Riis dirigió durante más de una década el equipo CSC (luego Saxo Bank y Tinkoff), hasta su despido en 2015, y tras un regreso fracasado con un nuevo proyecto danés, anunció el mes pasado su vuelta a la élite del ciclismo al comprar una parte del sudafricano NTT (antiguo Dimension Data).

'Como todos escuché hace unas semanas que Riis vuelve al ciclismo. Por supuesto, no nos consultó. No tengo mucho más que decir que ayer me envió un mensaje en el que lamenta lo que dijo sobre el Tour hace unos años', afirmó Prudhomme en rueda de prensa en Vejle (oeste de Dinamarca).

Prudhomme señaló que no es posible cambiar el pasado ni 'empezar de cero', en alusión a la relación de Riis con el dopaje, pero añadió que se sentía mejor habiendo recibido ese mensaje que si no se lo hubiera enviado.

El director del Tour de Francia estuvo presente junto a varias autoridades locales en el acto de presentación del inicio de la edición de 2021, que tendrá tres etapas en suelo danés y será el inicio más al norte en la historia de la carrera.

La primera etapa será una contrarreloj urbana de 13 kilómetros en Copenhague con alguna parte técnica, incluido un tramo sobre adoquines, mientras que las otras dos serán más propicias para velocistas, ya que Dinamarca es un país sin grandes desniveles.

La segunda etapa, de 199 kilómetros, unirá Roskilde y Nyborg y tendrá como principal atracción el paso por el puente del Gran Baelt, de 17 kilómetros; y la tercera, de 182, transcurrirá entre Vejle y Sønderborg, cerca de la frontera con Alemania. EFE