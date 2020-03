Puente reconoce que errores de la defensa le costaron el triunfo al Atlas

Guadalajara (México), 8 mar (EFE).- El mexicano Rafael Puente, entrenador del Atlas mexicano, reconoció que el equipo cometió errores en la defensiva que le costó el triunfo ante Chivas en el partido de la jornada 9 del torneo Clausura 2020.

'Es el sexto gol que nos hacen a partir del balón detenido y esos pequeños detalles nos están cobrando factura, nos están costando caro y no hemos sido capaces de revertirlos a esa adversidad que se ha vuelto una constante', señaló en conferencia de prensa.

Atlas ligó su quinta derrota consecutiva al caer en casa ante Chivas con marcador de 1-2, en la novena jornada del Clausura.

El técnico señaló que el equipo ha trabajado fuerte desde su llegada, pero no ha podido ser contundente y le ha faltado concentración.

'Las explicaciones están ahí tenemos que sí o sí mejorar nuestros niveles de concentración y la pelota detenida porque nos han lastimado constantemente con ella y la forma de acceder ahí es a partir de la unión', señaló.

El conjunto rojinegro se mantiene en el penúltimo lugar de la liga con 6 puntos de 27 posibles al acumular 7 partidos ganados y dos perdidos.

Puente rechazó que vaya a renunciar al banquillo por los malos resultados y aseguró que tanto él como el cuerpo técnico tienen un entusiasmo 'inquebrantable'.

'Yo tengo un entusiasmo inquebrantable y no me voy a bajar del barco por ningún motivo, a la afición le garantizo incesante trabajo y que me voy a encargar de que nunca deje de luchar este equipo', recalcó.

Atlas visitará el próximo domingo al Toluca en la fecha 10 del Clausura 2020. EFE

