Puerto Rico confía en ser tenido más en cuenta tras la llegada de Joe Biden

San Juan, 21 ene (EFE).- El collar de perlas que lució en su juramentación la vicepresidenta, Kamala Harris, de un diseñador puertorriqueño, o el origen boricua de la jueza Sonia Sotomayor y de la cantante Jennifer López, protagonistas en la investidura, suponen un impulso a la imagen de la isla, que espera ser tenida más en cuenta con la nueva administración.

Analistas subrayaron este jueves a Efe que Puerto Rico ganó visibilidad con los actos de llegada de la nueva administración, señal de que la isla puede avanzar en la mejora de sus relaciones con Estados Unidos, en especial a nivel económico.

Los guiños hacia Puerto Rico, en una ceremonia calculada hasta el milímetro, no faltaron en los actos que suponen la llegada de los demócratas a Washington, que los analistas interpretan como un mensaje de apoyo al Estado Libre Asociado.

El llamativo collar de perlas que lució la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, era diseño del puertorriqueño de origen, Wilfredo Rosado.

Medios de la isla señalan este jueves que las perlas que mostró la vicepresidenta tienen también un significado especial para Harris al hacer referencia a su afiliación a la sociedad Alpha Kappa Alpha, la primera de su clase para afroamericanas, fundada en 1908 y para la que estas joyas representan refinamiento.

HONRADO POR EL USO DE SUS JOYAS

Rosado recurrió a las redes sociales para subrayar que se siente honrado de que la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos recurriera a uno de sus trabajos para un momento tan importante.

Otra mujer, de origen puertorriqueño también por sus padres, que tuvo un papel destacado en los actos fue la cantante y actriz Jennifer Lopez (J-Lo), que hablo en español en la ceremonia de investidura de Joe Biden.

'Una nación, bajo un Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos', recitó J-Lo al cierre de su actuación, en la que interpretó 'This Land Is Your Land' ('Esta tierra es tu tierra').

López incluyó así, por primera vez, el español en esta ceremonia de tanto relieve en Estados Unidos.

RELEVANCIA DE SONIA SOTOMAYOR

Tampoco puede olvidarse la relevancia de Sonia Sotomayor, la primera jueza latina del Tribunal Supremo del país, a quien prestó juramento la vicepresidenta Harris.

Sotomayor, que es hija de padres puertorriqueños, al asistir a la jura de Harris se convirtió en la primera mujer en tomar parte de este momento en la investidura presidencial estadounidense.

Estos detalles, para los analistas con mensajes calculados, se suman a una serie de propuestas de Biden para Puerto Rico que hacen entrever que la relación con la isla mejorará.

Biden ya había propuesto incluir a los residentes en la isla en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP), acelerar el desembolso de fondos federales para la recuperación tras los huracanes y terremotos, además de auditar la elevada deuda pública.

NUEVO SECRETARIO DE EDUCACIÓN PUERTORRIQUEÑO

Biden anunció hace un mes su intención de nombrar al puertorriqueño Miguel Cardona -comisionado de Educación de Connecticut- como próximo secretario de Educación de Estados Unidos.

Jorge Schmidt, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico (UPR), señaló a Efe que no duda de que la llegada de Biden a la presidencia de EE.UU. significará que se dé la orden del desembolso de miles de millones de dólares federales que estaban 'atrapados' en Washington a causa de la política de Donald Trump.

Schmidt subrayó que, sin duda, la cadena de nombramientos que supondrá la llegada de Biden supondrá una ayuda en el flujo de dinero que llega a Puerto Rico.

Respecto a posibilidad de que Biden favorezca la anexión plena de Puerto Rico a Estados Unidos tuvo sus reservas y dijo que aunque el nuevo presidente públicamente se ha mostrado a favor de que la isla se integre plenamente su postura es más un cliché.

'No veo movimiento en esa línea, porque hay intereses a largo plazo en Estados Unidos que convienen que se siga tratando a Puerto Rico como colonia', subrayó.

Emilio Pantojas, investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Catedrático de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, dijo a Efe que la llegada de Biden a la Casa Blanca abre un nuevo escenario.

Recordó que los demócratas han tenido desde hace muchas décadas un especial interés por favorecer a Puerto Rico.

Dijo que tampoco se puede pasar por alto que Biden ha reiterado para el estatus político de la isla que la igualdad con el resto de Estados Unidos sólo se puede conseguir con la anexión, aunque para matizar que a ese paso sólo se podrá llegar si así lo determinan democráticamente los puertorriqueños.

Pantojas mantuvo que Puerto Rico siempre ha sido un territorio más favorable a los demócratas, por lo que si llegara a anexionarse podrían significar dos senadores más para el partido de Biden. EFE