Puerto Rico retomará sus clases presenciales el 13 de mayo

San Juan, 8 may (EFE).- El Departamento de Educación reanudará las clases presenciales el próximo 13 de mayo, luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ordenase el pasado jueves la reapertura de las mismas cumpliendo con las directrices del Departamento de Salud.

Así lo anunció este sábado el asignado secretario de Educación, Eliezer Ramos, en un tuit, en el que agregó en una carta las directrices para el reinicio de las clases presenciales, un mes después de que se clausuraran por un repunte de casos de la covid-19 en la isla.

La decisión se da en consideración que las circunstancias contra la covid-19 han ido cambiado y ante un acelerado proceso de vacunación para mermar los casos del virus en la isla, detalló Ramos en la misiva.

'El Departamento de Salud recomienda reanudar estas siguiendo el 'Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas' vigente', aseveró Ramos.

Según indicó el titular de Educación, las escuelas que fueron certificadas de manera provisional o final para apertura, previo al periodo de cierre que tuvo vigencia desde el mes de abril hasta ayer, viernes, son las que están autorizadas para reiniciar con los estudiantes.

De acuerdo con el documento publicado este sábado, Ramos sostendrá el lunes y martes próximos sendas reuniones con los superintendentes regionales de su agencia.

El miércoles próximo los directores de las escuelas se reunirán con su personal docente, trabajador social escolar, consejero escolar profesional, padres, madres o encargados u otro personal para atender a los estudiantes.

Ramos añadió que se trabajarán con prioridades los riesgo de fracaso, el rezago académico, los estudiantes identificados que confrontaron problemas de conectividad a la Internet, los que requieren la entrega de algún tipo de material, otros que requieren pruebas de manera presencial, reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial y toda acción e intervención necesaria en beneficio de los estudiantes.

El documento, no obstante, indica que las escuelas que no estén certificadas para ofrecer las clases presenciales o que los municipios estén en 'código rojo' por su nivel de transmisión viral de la covid-19, no podrán hacerlo.

Solo 16 de los 78 municipios podrían retomar las clases presenciales.

Estos son Vieques, Ceiba, Guayama, Coamo, Barceloneta, Las Piedras, Cayey, Salinas, Cidra, Barranquitas, Guaynabo, Ciales, Ponce, Peñuelas, Adjuntas y Hatillo.

El horario para los maestros será de entre 07.30 (11.30 GMT) a 12.30 (16.30 GMT) o de 08.00 (12.00 GMT) a 13.00 (17.00 GMT), según establezca cada escuela.

Mientras, los estudiantes que asistan de manera presencial tendrán un horario de entre 08.00 (12.00 GMT) y 11.30 (15.30 GMT) o según el horario previamente establecido por la escuela para cumplir con su organización escolar.

Esta es la segunda ocasión que el Gobierno de Puerto Rico decide reabrir las escuelas públicas desde la pandemia.

La primera vez fue el 10 de marzo pasado, cuando solo 95 de 858 fueron autorizadas a reabrir.

No obstante, el 8 de abril pasado, el Gobierno decidió clausurarlas por un repunte de casos de la covid-19. EFE