Puerto Rico urge a dos senadores de EEUU a 'salvar' seguro médico en la isla

Miami, 14 nov (EFE).- Organizaciones de puertorriqueños en Florida (EEUU) solicitaron a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott apoyar un proyecto de ley encaminado a 'salvar' el seguro médico para personas de bajos ingresos, Medicaid, en la isla, antes de que caduquen los fondos' federales el próximo 21 de noviembre.

La Alianza for Progress informó este jueves de que el próximo lunes llevará personalmente la petición a estos senadores republicanos que representan a Florida en el Congreso en Washington.

El objetivo es que Rubio y Scott adopten una medida similar a una que se tramita ya en la Cámara de Representantes.

'Necesitamos garantizar el Medicaid en los territorios (Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses) en los próximos cuatro años', manifestó Marcos Vilar, director ejecutivo de Alianza for Progress.

Organizaciones, líderes políticos y miembros de la comunidad puertorriqueña llamaron en un comunicado la atención de ambos republicanos para atender 'la crisis humanitaria que significa la falta de fondos para el Medicaid en Puerto Rico'.

Solicitaron a ambos republicanos su apoyo al proyecto de ley del congresista demócrata Darren Soto antes de que los fondos caduquen el próximo 21 de noviembre.

'Tenemos que arreglar esta crisis humanitaria que aqueja a nuestros ciudadanos americanos en los territorios asegurando la equidad de Medicaid en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y los otros territorios', manifestó Soto.

El proyecto plantea proveer fondos de Medicaid por cuatro años para los que califiquen en todos estos territorios.

'Cortar los beneficios de Medicaid en solo unas semanas, mientras muchos todavía tratan de reconstruir sus vidas y viviendas después del huracán María (de 2018), causaría mucho dolor para miles y miles de familias,' dijo María Revelles, la directora del grupo VAMOS4PR.

'Es injusto e inhumano el negarles a los puertorriqueños, bebés, niños, personas mayores, personas pobres, personas incapacitadas, el tratamiento médico que necesitan para sobrevivir', agregó.

Otras organizaciones que se suman a la petición son Bring It Home Florida, For Our Future, Latino Justice, Vamos4PR, Boricua Vota, New Florida Majority, Power 4 Puerto Rico y Puerto Rican Action Initiative. EFE