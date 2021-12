Puertorriqueñas correrán 80 km para mantener escuela en pie ante falta fondos

San Juan, 11 dic (EFE).- Las atletas puertorriqueñas Karla Vázquez-Torres y Jaileen Rentas intentarán este fin de semana correr 50 millas (80 kilómetros) por el norte de Puerto Rico, para recolectar fondos para mantener en pie una escuela para hijos de supervivientes de violencia machista.

Según explicó Vázquez-Torres a Efe, esta y Rentas arrancarán a correr a las 21.00 (01.00 GMT)-hora local- de este sábado desde el Parque Central en San Juan hasta llegar a Arecibo en la mañana del domingo en apoyo a la escuela Mariposa Montessori del Hugar Ruth en Vega Alta (norte), de la que es una de sus directoras.

Y según dijo la ultramaratonista, quien en 2019 logró una carrera de 50 kilómetros, la prueba de este fin de semana tendrá un significado muy diferente, pues la misma no será como beneficio personal ni para ganarla, sino porque será por el bien de los estudiantes.

'Esto es dejar una huella por los niños que conozco y no conozco. Es indescriptible las emociones que en este caso mis marcas y marcas personales pasan a un segundo plano', afirmó Vázquez-Torres, de 45 años.

La escuela Mariposa Montessori presta servicios educativos basados en la filosofía Montessori a los hijos e hijas de las mujeres participantes del Hogar Ruth, un albergue para mujeres víctimas de violencia machista.

El Hogar Ruth, con más de 37 años de servicio en Puerto Rico, recibe alrededor de entre 50 y 60 familias por año.

Los servicios que se ofrecen en la escuela son manera gratuita y es por eso es que Vázquez-Torres y Rentas se propusieron correr para ayudar a los niños que a tan corta edad han vivido experiencias traumáticas y violentas.

'Nosotros dependemos de donaciones o subvenciones para poder proveer los servicios', indicó Vázquez-Torres, quien entrenó cinco meses para la prueba.

'Necesitamos fondos para todo, desde para el pago de las directoras y para las maestras. Nosotros le proveemos todo a los estudiantes, desde materiales, alimentación, libros, juegos, pagar todos los servicios y el sueldo a los empleados de mantenimiento para seguir manteniendo servicio', abundó.

El éxito que ha tenido la escuela, no obstante, ha provocado que más padres quieran matricular a sus hijos en el instituto, quedándose pequeño para el volumen de estudiantes que desean tener allí.

'La idea no es decir 'que no te voy a aceptar', sino tener espacio para los que no lleguen', dijo.

'Lo que sea que llegue, hará la diferencia', afirmó la también maestra, quien dice que resuelve 'el mundo corriendo, dejando el coraje en la brea'.

Agregó que con cada paso que dará por los dos días, lo hará 'con un propósito diferente'.

'No siempre podemos hacer cosas por nosotros ni para nosotros, sino por un niño y sus padres', apuntó.

Las donaciones se pueden hacer a través de la cuenta de PayPal o ATH Móvil del Hogar Ruth para Mujeres. EFE

jm/og