Pugh afirma que lo difícil, convencer a los gobiernos de la urgencia actuar

Madrid, 26 ene (EFE).- El embajador del océano de la ONU, Lewis Gordon Pugh, quien realizó este viernes una “travesía simbólica” por un río supraglaciar en la Antártida para demostrar la urgencia de actuar contra el cambio climático, asegura que lo más difícil viene ahora, “convencer a los gobiernos”.

Pugh explica en declaraciones a la Agencia EFE desde la Antártida que ha sido una “travesía simbólica para dar a conocer al mundo que es un lugar amenazado” por el calentamiento global y la emergencia climática.

“El trayecto tenía tantos recodos y era tan estrecho que era difícil dar una sola brazada y pensé que no podría continuar. Hasta que llegué a un sitio increíble, con una gama de colores que pasaban del azul al índigo y luego al violeta y con unas estalactitas impresionantes. Continué durante un buen rato, por zonas muy obscuras que me obligaron a quitarme las gafas de agua hasta que llegué nuevamente a un sitio con luz”, asegura.

El nadador y explorador británico pretende con esta acción concienciar a la población y a los gobernantes de la necesidad de actuar ahora y reducir las emisiones a la atmósfera causantes del calentamiento global y el deshielo polar.

“Por medio de observaciones aéreas, investigadores británicos han detectad unos 65.000 supraglaciares. La capa glacial se está derritiendo, formando ríos y vertientes de agua que terminan discurriendo por debajo de los glaciares”.

Si en este momento “no somos conscientes de la gravedad de la situación actual, reducimos las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para evitar el cambio climático y actuamos ya, esta situación continuará provocando inestabilidad”.

Y si la “inestabilidad y el deshielo continúan en Groenlandia, Antártica Este y Antártica Oeste, no hay futuro”, ha aseverado el embajador del océano de la ONU.

Pugh sostiene que “no tenemos una percepción real de la emergencia climática, y necesitamos tenerla, algo que no ha sucedido en las negociaciones del clima”.

Por ello, las naciones que se reúnan en Glasgow (Reino Unido) en noviembre próximo deben respondernos a una sencilla pregunta: ¿es adecuada nuestra respuesta ante el cambio climático? No, no lo es. Entonces se deben tomar acciones ahora”.

Ha instado a los gobernantes a actuar y explicado que su primera visita será a Rusia, uno de los países que ha mostrado resistencia a la aprobación de una red de Áreas Marinas Protegidas (AMP), junto a China.

Porque, “nunca pensé que llegaría a decir lo siguiente, pero estoy ansioso por regresar a Moscú para sentirme abrigado nuevamente. He pasado mucho frío, me he estado congelando, las pasadas dos semanas”.

Y sostiene que es aquí donde “empieza lo más difícil. Aunque ha sido un ejercicio de natación extremadamente complicado, hasta llegar al límite, nadar a través de esos túneles es muy peligroso, ahora empieza el trabajo más duro. El trabajo de persuadir y convencer a los gobiernos y a los gobernantes”.

Porque “este (el cambio climático) no es un asunto que está entre los principales de sus agenda, pero es muy importante que ellos actúen ahora”.

Y explica que su motivación es “muy sencilla. He nadado durante los últimos 30 años y he visto los cambios que se están produciendo en el océano y me apasiona tratar de proteger estas áreas silvestres, áreas que son muy especiales”.

Y dice que recuerda “unos días atrás cuando observé lo dura que resulta la supervivencia de los pingüinos. Más del 30 % de las crías de pingüino muere antes de su primer año de vida, no necesitan contar con la presión que el ser humano ejerce sobre ellos debido al cambio climático y a la sobreexplotación de la pesca industrial en el sur del océano”.

Hay formas “más fáciles” de demostrar la gravedad de la situación, dice, y añade, “pero lo que intento es lanzar un mensaje al mundo sobre el calentamiento y las consecuencias que se están produciendo en este lugar”.

“Quiero compartir el mensaje que para demostrar que este sitio se está calentando he tenido que pasar por un proceso de congelamiento”, concluye. EFE