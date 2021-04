Puig ve positivo que, a pesar de los errores 'terminó a seis segundos'

Madrid, 5 abr (EFE).- El español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, ve positivo que 'a pesar de algunos errores, saliéndose dos veces de la pista, Pol Espargaró terminó a sólo seis segundos del ganador y a cuatro del 'top' cinco'.

'Todavía no estamos ahí, pero la diferencia no es grande, no estamos intentando cerrar una brecha de veinte segundos y hay algunas áreas más pequeñas en las que trabajar -para poner todo en su lugar- y luego estaremos, aunque el resultado global vuelve a ser el punto negativo del Gran Premio, los errores y la caída de Álex Márquez a mitad de carrera. Es desafortunado', lamenta Puig.

'La estrategia fue intentar hacer una buena salida y luego seguir al grupo principal luchando en la cabeza pero Stefan -Bradl- cometió un error al principio y perdió la ventaja que tenía. Una pena. Y Pol consiguió hacer un buen arranque para evitar problemas en la curva uno como lo había hecho en la carrera anterior', señala Puig.

'Cuando Espargaró se salió en la primera curva por segunda vez, no fue una buena noticia porque sabíamos que la carrera había terminado para nosotros cuando esperábamos y teníamos el objetivo de alcanzar al grupo que teníamos por delante y, en este punto, Pol estaba a sólo 2,6 segundos del líder y parecía que había potencial para luchar entre la octava y la quinta posición', reconoció dl responsable deportivo de Repsol Honda.

'Catar nunca es fácil para nosotros, esto es algo que sabemos y lo superaremos, pero ahora volvemos a Europa y comenzamos un nuevo reto en Portugal, utilizando lo que hemos aprendido aquí en Doha y trabajando para mejorar en el futuro', comentó Alberto Puig en una entrevista difundida por el equipo Repsol Honda. EFE