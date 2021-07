Pusarla Shindu: 'Echaré de menos a Carolina'

Tokio, 23 jul (EFE).- La india Pusarla Shindu, campeona mundial de bádminton, manifestó su tristeza por la ausencia de la española Carolina Marín, actual campeona olímpica, que no puede defender su título por una grave lesión en la rodilla izquierda, y afirmó que echará en falta la rivalidad en la pista con la andaluza.

'Por supuesto, estoy triste porque Carolina no puede competir en Tokio. La echaré de menos, pero le deseo una rápida recuperación y espero que pueda volver a la pista muy pronto', declaró Shindu, que perdió frente a la española la final olímpica de Río 2016, en declaraciones que recoge el canal de los Juegos Olímpicos.

Shindu echará en falta 'la rivalidad en la pista' que sostiene desde hace años con Carolina y está convencida de que 'incluso no estando ella en competición, no va a ser fácil, porque hay grandes jugadoras como la taiwanesa Tai Tzu-Ying (TPE), la tailandesa Ratchanok Intanon y otras muchas'.

Admite que ser la campeona del mundo aumenta la presión sobre ella: 'Hay mucha expectación sobre mí, más responsabilidad y, por supuesto, más presión, mucha gente pendiente de mi. En Río yo no era muy conocida, pero ahora mucha gente me conoce y conoce mi juego. No va a ser fácil'. EFE

