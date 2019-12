Putin anuncia que Rusia recurrirá la condena de la AMA

París, 9 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes que Rusia recurrirá la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que ha condenado al deporte de ese país a cuatro años de aislamiento internacional.

'Todo castigo debe ser individual. Hace falta partir de lo cometido por tal o cual persona, no puede ser colectivo y afectar a quienes no tienen nada que ver con las infracciones', destacó en París, donde participó en una cumbre sobre la resolución del conflicto en el este ucraniano.

Putin dijo estar convencido de que la AMA 'entiende' ese razonamiento, y aunque dejó claro que especialistas rusos deben evaluar con detalle esa condena consideró que 'hay razones' para recurrirla.

Rusia fue acusada de conspirar para obstruir la investigación de nuevos casos de dopaje -al menos 145- a través de la alteración o eliminación de los datos del laboratorio, unos cambios que tuvieron lugar hasta enero pasado.

Por ello, no sólo no podrá participar en Juegos y Mundiales bajo su bandera, sino que tampoco podrá organizar eventos internacionales ni postularse a hacerlo; y sus funcionarios y representantes no podrán formar parte de comités y federaciones, ni asistir a dichos acontecimientos deportivos.

El plazo establecido deja al país fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y de invierno de Pekín (2022), y lo excluye también de aspirar a organizar los Juegos Olímpicos de 2032.

Con todo, la sanción es parcial, ya que la AMA optó por ser 'dura' solo con las autoridades rusas, pero 'defender' los derechos de aquellos deportistas rusos 'limpios' que, según el organismo, puedan 'probar su inocencia' y no estén implicados en 'actos fraudulentos'. EFE